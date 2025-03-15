Subaylar ve astsubaylara ilişkin yönetmelikte değişiklik: Askeri öğrenciler yatay geçiş yapamayacak

"Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar."