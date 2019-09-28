Gündem Suç makinası zorbalar tutuklandı
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Suç makinası zorbalar tutuklandı

Balıkesir’de polise kafa tutarak hakaretler savuran iki zorbanın görüntülerinin sosyal medyada ortaya çıkması büyük tepki çekti. İki şahısın tespit edilip gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından sosyal medyada en çok konuşulan olayın detaylarına Yeni Şafak ulaştı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntülerde Nihat Yıldız ve Burak Baştürk polislerle tartışıp, ‘kafa tutuyordu.’
Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntülerde Nihat Yıldız ve Burak Baştürk polislerle tartışıp, ‘kafa tutuyordu.’

Gözaltına alınan şüpheliler Nihat Yıldız ve Burak Baştürk’ün olay günü Korsan Parkında Atakan D.’yi darp ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden şikayetçi olan Atakan D. dilekçesinde, “Arkadaşlarımla parkta oturuken yanımıza gelen şahıslar bize, ‘siz nerenin çocuğusunuz, ne ayaksınız’ diye sorular sordu. Arkadaşlarım uzaklaşacakken Nihat Yıldız, ‘silahı hazırladım, kaçmayın sizi öldürürüm’ dedi. O sırada bana yönelen Nihat yüzüme yumruk attı” dedi.

DAKİKALARCA DARP ETTİLER

  • Atakan D., Nihat Yıldız ve Burak Baştürk tarafından dakikalarca tekme ve yumruğa maruz kalarak darp edildi. Olayın ardından polis eşliğinde darp raporu almak için Atatürk Hastanesine giden Atakan D., bu esnada aynı hastaneye gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk ile karşılaştı. Kendisini darp eden şahısları tespit etmesi üzerine polis ekipleri şahısları gözaltına almak istedi. Polise karşı gelen ikili, görevli polislere fiziki müdahalede bulunarak hastaneden çıktı. Hastane bahçesine çıkan polis ekipleri iki şüpheliyi güç kullanarak gözaltına aldı. Nihat Yıldız’ın kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık suçlarından 27, Burak Baştürk’ün ise kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 17 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de polise kafa tutan 2 maganda tutuklandı
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Balıkesir'de polise kafa tutan 2 maganda tutuklandı
Balıkesir'de bir hastanede çekilen görüntüler, sosyal medyanın gündemi oldu. Görüntülerde 2 şüphelinin, polis ekiplerinin üzerine yürüdüğü ve polislere bağırdığı görülüyor. Polis tarafından anında müdahale edilmeyen 2 kişi, görüntülerin hızla yayılması üzerine gözaltına alındı ve hakim karşısına çıkarıldı. Birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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