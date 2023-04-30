Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 528'e, yaralıların sayısı ise 4 bin 599'a yükselirken eski Başbakan Abdullah Hamduk'tan kritik bir uyarı geldi. Hamduk, ülkesindeki çatışmanın bir iç savaşa evrilmesi halinde durumun Suriye ve Libya'dan daha kötü olabileceğini belirtti