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Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Ülkedeki Sağlık Bakanlığı, 528 ölümün yaşandığı çatışmalar sonucu 4 bin 599 yaralının olduğu bilgisini paylaştı.

11:57 . 30/04/2023 Pazar
Diğer
Sudan

Sudan

Sudan'da yaşanan çatışmalar sonucu ortaya çıkan bilanço ağırlaşıyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara ilişkin son tabloyu paylaştı.

528 ölü, 4 bin 599 yaralı

Çatışmalardan 12 eyaletin etkilendiği belirtilerek, 18 eyaletteki hastanelerde 528 ölü ve 4 bin 599 yaralının rapor edildiği bildirildi.

Sudan’da taraflar, 5. kez ilan edilen ateşkesin 2. gününde de çatışmayı sürdürdü.

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.

Taraflara ateşkes çağrısı

Hartum’un birçok mahallesinden çatışma sesleri geliyor, duman yükseliyor. Bu arada HDK, Umdurman’da orduya ait MiG savaş uçağını düşürdüğünü öne sürdü.

Sabah başlayan çatışmalar akşam saatlerinde de devam etti. Sudan’da taraflar, ABD’nin 28 Nisan’dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.

15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ediyor

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.


#Sudan
#çatışma
#ölü sayısı
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