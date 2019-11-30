Suikast için Arapça çalışmış

Karlov suikastine ilişkin davanın 11’inci celsesi dün görüldü. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, suikastçı Altıntaş’ın ev arkadaşı olan suikastın ardından gözaltına alınan ancak daha sonra hakkında takipsizlik verilen Serkan Özkan tanık sıfatıyla dinlendi.

Andrey Karlov

İÇİNE KAPANIK BİRİYDİ

Mevlüt’ün 2 ay civarında evinde kaldığını ancak şehir dışındaki işleri nedeniyle fiilen evde yaklaşık 20 gün beraber kaldıklarını ifade eden Özkan, “Bilgisayarı genelde Mevlüt kullanırdı. Çok sohbet etmezdik, içine kapanık birisiydi. Telefonu alıp odasına kapanırdı ve uzun uzun telefonla konuşurdu. Kitap okuduğunu pek görmedim. Mevlüt’ün hiçbir arkadaşının eve ziyarete geldiğini görmedim. Mevlüt’ün elinde 2 telefon görüyordum. Arapça çalıştığını söylediğini hatırlıyorum” dedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.