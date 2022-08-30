Gündem Suikast iddiası sürüyor
ANKARA

Suikast iddiası sürüyor

Bulgaristan’daki şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitiren iş insanı Taner Ay’ın ölümüne ilişkin konuşan Babası Çetin Ay, Oğlunun suikast sonucu öldürüldüğünü, suikastı azmettirenlerin tespit edildiği öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Suikast iddiası sürüyor
Çetin Ay

2022 yılının ilk günlerinde şüpheli bir trafik kazasında 27 yaşında vefat eden genç iş adamı Taner Ay’ın babası Çetin Ay, suikast öncesi oğlu ve kendisi hakkında basında ve sosyal medya üzerinden iftira kampanyası yürütüldüğünü, paralel troller tarafından ailesine itibar suikastı yapıldığını iddia etti.

Taner Ay
Taner Ay

İDDİASINI İSPATLAYANA 1 MİLYON EURO

Çetin Ay, suikast öncesi Kendisi ve Taner Ay ile ilgili iddialarda bulunan kişilerin eğer iddialarını ispatlar iseler kendilerine 1 milyon Euro vereceğini duyurmuştu. Ailesine iftira atıldığını dile getiren Çetin Ay, kimsenin iddiasını ispatlamaya çalışmadığını, aksine iftiracıların kayıplara karıştığını beyan etti. Asılsız iftiralarda bulunanların eğer iddialarını ispatlayamıyorsa ailesinden özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

ÖNEMLİ VERİLERE ULAŞILDI

Çetin Ay, “Kaza ile ilgili Türkiye, Bulgaristan ve Almanya’da birbirlerinden bağımsız olarak yapılan soruşturma ve araştırmalar neticesi Almanya’da çok önemli bir bilgiye ulaştık. Bu bilgi için daha fazla ayrıntı paylaşamam, ancak suikast sonucu öldürüldüğü kesinleşmiştir! Suikastı azmettiren ve talimat ile bu işi alanlar tespit edilmiştir. Şunu herkes bilmelidir ki, bu suikastın peşini bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

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