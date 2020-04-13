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İSTANBUL

Suikast timinden aşağılık talep: Kaşıkçı’nın ailesine para verelim

Kaşıkçı’nın katillerinin yargılandığı S.Arabistan’daki davayı izleyen Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği görevlileri ilginç notlar aldı. Buna göre sanıklar duruşmalara kelepçesiz getirildi. Kaşıkçı’nın bedenini parçalara bölen adli tıpçı Salah M. Al Tubaigy ise Kaşıkçı’nın ailesine diyet ödemeyi teklif etti.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Cemal Kaçıkçı
Cemal Kaçıkçı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 117 sayfalık iddianame, Suudi Arabistan’da 5 sanığın idam, 3 kişinin de toplam 24 yıl hapis cezası aldığı yargılamaya da ışık tutuyor. Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği görevlileri, Kaşıkçı’nın katillerinin yargılandığı davanın tüm duruşmalarına katıldı. Bu duruşmaların her birinde yazılan raporlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla soruşturma birimlerine iletildi.

Velihat Prens Muhammed Bin Selman

İSİMLERİ AÇIKLANMAMIŞTI

Raporlar, Suudi adli birimlerinin kapalı bir şekilde yaptığı yargılamaya ilişkin, kimin ne kadar ceza aldığı, hangi isimlerin duruşmalara katıldığı, sanıkların ifadeleri gibi bilgileri ortaya çıkardı. Toplam 9 duruşma sonunda verilen karar neticesinde, infaz timinde yer alan Tuğgeneral Maher Abdulaziz M. Mutreb, Kaşıkçı’nın cesedini parçalayan Adli Tıp uzmanı Mohammed Tubaigy, Turki Alshehri, Waled Alsehri, Faad Al Balawi isimli sanıklar idam cezasına çarptırıldı.

Al Tubaigy

KELEPÇESİZ YARGILANDILAR

Büyükelçilik çalışanları tarafından yargılamaya ilişkin yapılan gözlemlerde, dikkat çeken hususlardan bir tanesi de sanıkların duruşma esnasındaki rahat tavırlarına ilişkin alınan notlar oldu. Notlara göre, mahkemede yargılanan 11 sanıktan 10’u tüm duruşmalara elleri veya ayakları kelepçesiz ve gruplar halinde alındı. Sanıklar duruşmalar esnasında oldukça rahat tavırlar sergiledi. İlk duruşmada Savcı 11 sanıkla ilgili tüm suçlamalar ve itirafları 1 saat 15 dakikalık bir sürede tek tek okudu.

BAHÇEYE GÖMMEYİ PLANLADILAR

Cesedin ilk etapta konsolosluğun bahçesine gömülmesi düşünüldü, bunun ortaya çıkabilme ihtimaline karşı vazgeçildi. Maher Mutreb’in emriyle ceset parçalandı ve siyah torbalara koyuldu. Suudi savcının sanık ifadelerinde geçtiğini söylediği bilgilere göre, cesedin yerli işbirlikçiye verilmesi veya İstanbul dışına çıkarılması planlandı. Sanıklardan Mansour Osthman, Suudi yetkililerin sürekli söylediği yerli işbirlikçi ile görüşmek için, cinayetten iki gün önce İstanbul’a geldiğini beyan etti ancak söz konusu kişiyle ilgili mahkeme kayıtlarına herhangi bir isim verilmedi.

‘HATAYLA ÖLDÜRDÜK DİYET ÖDEYELİM’

Sanıklardan Faad Al Balawi, Kaşıkçı’nın cesedini Maher Mutreb’in emriyle parçaladığını söyledi. Mutreb ise öldürme amacının olmadığını, müzakere amacının olduğunu iddia etti. Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah Muhammed Al Tubaigy ise Kaşıkçı’yı hatayla öldürdüklerini, ailesine diyet ödeyebileceğini ifade etti.

Cemal Kaşıkçı’nın son görüntüsü

Pişkin savunma

  • Sanık avukatlarının ifadelerine de yer verilen rapora göre, Kaşıkçı’nın öldüğü bilgisini infaz timinin başında olan Tuğgeneral Mansour Abu Hussain, konsolosluk rezidansındaki akşam yemeği esnasında Maher Mutreb’den öğrendi. Sanıklardan Muflih El Musih, bu haberi basından öğrendiğini iddia ederken, en skandalı ise Mohammed Al Zahrani oldu. Zahrani, Kaşıkçı’nın öldüğü bilgisini tutuklandıktan sonra öğrendiğini ileri sürdü.

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