Gündem Suikast timine 55 bin mermi verilmiş
ANKARA

​Suikast timine 55 bin mermi verilmiş

Suikast timine 55 bin mermi verilmiş

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilen suikast timine mühimmat sağlayan 3 asker gözaltına alındı. Şüpheliler, suikast timindeki Özel Kuvvet ve MAK’çılara, çelik ve beton zeminleri delebilen EOD mühimmatları ile çeşitli çaplarda 55 bine yakın mermi teslim etmiş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suikast timindeki Zekeriya Kuzu, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 82,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Suikast timindeki Zekeriya Kuzu, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 82,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilen suikast timine mühimmat sağlayan 3 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin suikast timindeki Özel Kuvvet ve MAK’çılara, kendilerinin kullanma yetkisinde bulunmayan, askeri operasyonlarda çelik ve beton zeminleri delebilen EOD mühimmatları ve çeşitli çaplarda 55 bine yakın mermi teslim ettikleri belirtildi.

  • TCK’nun 309. maddesinde düzenlenen “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından gözaltına alınan muvazzaf astsubay M.G, emekli albay E.U.K. ve eski üsteğmen F.S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G ve E.U.K. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan tutuklandı, ihraç üsteğmen ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Şubat'ta 27 dava

FETÖ sanıkları hesap veriyor. 15 Temmuz darbe girişimi ve örgüt yapılanmasına ilişkin Şubat ayında 6 ildeki 27 davada 951 sanık hakim karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanığın yargılanmasına bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılaması da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

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