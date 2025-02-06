Sultanbeyli Belediyesi'nden afet hazırlığı: 'Sakut Gönüllüsü Eğitim Programı' başladı

Eğitim programına katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'mizde, son 1 yılda yaklaşık 6 bin kişiye farkındalık eğitimi verdik. Bu eğitimlere aralıksız devam edeceğiz. Çünkü afetlere karşı toplumsal bilincin artmasını önemsiyoruz. Muhtemel bir afet esnasında ve sonrasında uzman ekipler kadar gönüllüler de çok önemli. Hem vatandaşa destek olmak hem de uzman ekiplere yardımcı olmak noktasında ciddi katkıları var. İşte biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak hem toplumda afet farkındalığının artması hem de muhtemel bir afet durumunda vatandaşlarımızın saha çalışmasına daha iyi katkı sağlayabilmeleri amacıyla SAKUT Gönüllüsü Eğitim Programı başlattık. 15 yaş üstü tüm vatandaşlarımız SAKUT Gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.