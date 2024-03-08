Sultanbeyli’de hedef yeniden birincilik

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, devam eden seçim çalışmaları ve Sultanbeyli için hazırladığı projeleri Yeni Şafak’a anlattı. Uzun yıllardır Sultanbeyli’de esnaflık ve siyaset yaptığını bu durumun avantajını sahada gördüklerini söyleyen Tombaş, “Bu dönem Sultanbeyli’nin atılım dönemi olacak, ilçe artık bir marka şehir olacak. 31 Mart’ta İstanbul’da en yüksek oyu alan ilçe olacak ve birinciliği yine kimseye bırakmayacağız” diye konuştu.





HER SOKAĞINDA İZİMİZ VAR

Anadolu'dan 2000’li yılların başında Sultanbeyli’ye geldiğini ve öz be öz Anadolu çocuğu olduğunu dile getiren Tombaş, “Yirmi beş yıldır Sultanbeyli'de esnafım. İşyerim, evim Sultanbeyli’de. Sultanbeyli’nin yerlisi sayılırım. Hem siyaset hem esnaflık hem de sivil toplum kuruluşu tecrübelerim bana ciddi avantajlar sağladı. Bunu sahada görüyorum” ifadelerini kullandı.





KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ

31 Mart için sahada çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerine dikkat çeken Ali Tombaş, “Ancak biz zaten AK Parti olarak daima sahadaydık. Anlayacağınız, sıkmadık el bırakmamışız. 31 Mart'ta Sultanbeyli için oy oranı olarak hedefimiz yeniden İstanbul birincisi olmak. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Murat Kurum başkanımıza, AK Parti'ye en fazla destek olan ilçe olmak hedefimiz. Elimizdeki son anketlere göre birinci partiyiz. En yakın parti ile aramızda önemli bir fark var. Burada rakibimiz yok, tek rakibimiz kendimiz. Biz Sultanbeyli’de kendimizle yarışıyoruz” şeklinde konuştu.





80 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

Yeni dönemde Sultanbeyli için Türkiye Yüzyılı’nda Yüz proje açıkladıklarını kaydeden AK Parti Adayı Ali Tombaş, “Birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm. Sultanbeyli özelinde bir çalışma yaptık. İlçemizin riskli bina haritasını çıkardık. Binaların analizlerini yaptık. Yaklaşık 80 bin konutun acil olarak dönüşmesi gerekiyor. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar var ama asıl çalışmayı şimdi biz yapacağız. Merkezi hükümet, büyükşehir belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi olarak biz birlikte kentsel dönüşümü yapacağız. Murat Kurum Başkan zaten bu işin Türkiye'de uygulayıcısı ve başarılı bir bakanlık dönemi oldu. Murat Kurum Başkan’ın İstanbul'da dönüşümü hızlı bir şekilde uygulayacağına güvenimiz tamdır” dedi.





KADINLARA ÇARŞI, GENÇLERE SPOR TESİSİ MÜJDESİ

Kadınları önemsediklerini belirten Tombaş, “Onlar için el emeği göz nuru çarşısı kuracağız. Evde ürettikleri el emeği ürünlerini pazarlamayla ekonomiye kazandıracağız. Ama bizim asıl hedefimiz kadınlarımız aracılığıyla her eve girmek olacak. Böylelikle her eve mutlaka dokunmuş olacağız” müjdesini paylaştı.

Sultanbeyli’de gençlerin de sorunları olduğunu, bu sorunların çözülebileceğine değinen Ali Tombaş, “İlçemizde önemli bir genç nüfusumuz var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu gençlerimiz spor yapmak için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Önce içinde yüzme havuzları bulunan, fitness salonları ve diğer spor aktivitelerinin yapılabileceği spor kompleksleri yapacağız. Her mahalleye kurulacak spor kulüpleriyle sporu yaygın hale getireceğiz” müjdesini verdi.





RAHAT ULAŞIM İMKANI

İlçenin en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğunu vurgulayan Tolbaş sözlerine şu şekilde devam etti:

“AK Parti döneminde en iyi ve en konforlu otobüsler Sultanbeyli'deydi. Vatandaşımızın otobüs bekleme süresi 3-5 dakikaydı. Soğuk sıcak fark etmiyor bu süre şu anda 45 dakika. Yine ilçemizin Metro projesi 2019’da zaten ihalesi yapılmış, parası ayrılmış bir AK Parti projesiydi. O dönem tabii iktidar değişikliği olduğu için öksüz kaldı. Beş yıldır mevcut yönetim hala açamadı. Biz gelir gelmez Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli hattının en kısa zamanda hizmete açacağız. Büyükşehir belediye başkanımızla yine ikinci hattımız Yeni Doğan, Melihli Devlet Hastanesi, Sultanbeyli Merkez ve Sultanbeyli, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı hattını yapacağız. Sultanbeyli’den İstanbul'un her yerine rahatça gidebilecek.”

Tombaş, seçim sonrası ilçeninin atılım dönemi olacağını belirterek, “31 Mart'ta Sultanbeyli halkından yüksek destek istiyorum. Yapacak çok işimiz var” diyerek sözlerine son verdi.





Kurum’dan 100 projeye tam destek

Seçim çalışmalarına İstanbul Sultanbeyli’de devam eden Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti’nin Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş’ın önümüzdeki dönem için tanıttığı 100 projeye tam destek verdi. ‘Yüz Akı Olacak 100 Proje’ye tam destek vereceklerini vurgulayan Kurum, “Kentsel dönüşümü başlatacağız. Bir değil 3 metro birden kazandıracağız. Aydos Tünel Projemizi hayata geçirip özellikle E-5’e ulaşımı kolaylaştıracağız. Yeni spor kompleksleri, kültür merkezleri, millet bahçeleri yapacağız. Gençlere, çocuklara, kadınlara ve istihdama yönelik projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Ali Tombaş Başkanımızla birlikte, inşallah yeni dönemde Sultanbeyli’ye hizmet ve yatırımları daha da artıracağız” dedi.



