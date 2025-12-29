Sultangazi'de hafızlık gururu: 80 kız öğrenci icazetle taçlandırıldı

Mimar Sinan Hafızlık Proje Ortaokulu, Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu ve Babur-Rahme Kız Kur’an Kursu işbirliğindeki proje çerçevesinde gerçekleştirilen törende, hafızlığını tamamlayan öğrencilere icazetnameleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Hafızlık İcazet Merasimi’nde Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Sultangazi İlçe Müftüsü Hadi Keskin, Mimar Sinan Hafızlık Proje Ortaokulu Müdürü Mehmet Titiz, Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Turan Güney ve Babur-Rahme Kız Kur’an Kursu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aytekin konuşma yaparak hafız öğrencilere ve ailelerine teşekkür ve tebriklerini ilettiler.

Törende ayrıca Şeyhül Kurra Vekili Ali Özgelen tarafından icazet duası gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu programda duygu dolu anlar yaşanırken, hafızlık hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından kısa bir gösteri de sunuldu. Merasim kapsamında hafızlığını tamamlayan 80 öğrenciye umre ziyareti ve gram altın hediye edildi.