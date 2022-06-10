Sultangazi'de Sanat Sokağı sıra geceleriyle şenlendi

Sultangazi Belediyesi, vatandaşları Anadolu’nun en köklü geleneklerinden Şanlıurfa Sıra Gecesi ile buluşturdu. Sanat Sokağı’nda gerçekleşen etkinlikte türküler söylendi, halaylar çekildi ve Sıra Gecelerinin olmazsa olmazı çiğ köfteler yoğruldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da geceye katılarak vatandaşların neşesine ortak oldu ve “Kıymetli komşularımızla türkülerde, halaylarda buluştuk. Bu güzel geleneklerimizi yaşatmaya ve komşularımızla böyle güzel programlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz” dedi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu birbirinden özel program ve etkinliklerle devam ederken Sultangazi bu kez de Şanlıurfa Sıra Gecesi ile şenlendi.

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