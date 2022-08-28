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POLİTİKA

Süper kahraman Ekrem: Sosyal medyada alay konusu oldu

İBB Başkanı İmamoğlu, metroya verdiği reklamda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları İBB Başkanı'na tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper kahraman Ekrem İmamoğlu: Sosyal medyada alay konusu oldu
Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada reklam oldu.

İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İBB Başkanı'nı eleştirdi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP’li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul’a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

Tevfik Göksu 'İBB'ye borçlanma izni verilmedi' yalanını böyle ortaya çıkardı
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Tevfik Göksu 'İBB'ye borçlanma izni verilmedi' yalanını böyle ortaya çıkardı
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İmamoğlu'ndan kendisine teşekkür etmeyen Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Yuvanidis'e tehdit telefonu
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İmamoğlu'ndan kendisine teşekkür etmeyen Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Yuvanidis'e tehdit telefonu
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'in hastane yangınından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız etti.

Yuvanidis'i, verdiği röportajdan sonra arayan İmamoğlu, kendisine teşekkür etmediği için adeta tehditler savurdu. Telefon görüşmesini videoya almayı tercih eden İmamoğlu Yuvanidis'e, 'Niye İmamoğlu'yla telefonda görüştüm demiyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘beni aday yap’ mesajı
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İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘beni aday yap’ mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Beni Cumhurbaşkanı adayı göster' mesajı verdi. Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışında yaptığı konuşmada, “Altılı Masa'ya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum: 7/24 bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım' diyorum.” dedi.


Ne hakkıdır ne de haddidir

'Ne hakkıdır ne de haddidir'

​EPDK'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt.
Süper kahraman Ekrem

Süper kahraman Ekrem

​Sosyal medyada alay konusu oldu.
Sezonun ilk derbisi Akyazıda

​Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza.

​Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki.

​Fiyatları çok bulunca başvurdukları yöntem 'pes' dedirtti.

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9-0 biten <br>bir maç daha!

9-0 biten
bir maç daha!

​İskoç devi, rakibi karşısında adeta gol oldu yağdı.
Önce kilolu çıktı<br>şimdi de sakat!

Önce kilolu çıktı
şimdi de sakat!

Sevilla'da Marcao belirsizliği yaşanıyor.

​Teröristin üzerinde Antalya haritası bulundu.

​Petrol bulundu: Kuyuya atılan bez yanınca ortaya çıktı.

​Fenomenler de etkileşim için bunu yapıyor.
PKK'nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı
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PKK'nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı belirlenen Ahmet K'nin yakalandığını açıkladı. Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alınan Ahmet K'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu. Örgüt mensubunun, kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video ve materyal gönderdiğini belirten terörist, yakalanmaması halinde orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını belirtti.
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır
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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı.
'Huzur Sokağı'nın mücadeleci kalemi: Şule Yüksel Şenler
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'Huzur Sokağı'nın mücadeleci kalemi: Şule Yüksel Şenler

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