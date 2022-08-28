Süper kahraman Ekrem: Sosyal medyada alay konusu oldu

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘beni aday yap’ mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Beni Cumhurbaşkanı adayı göster' mesajı verdi. Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışında yaptığı konuşmada, “Altılı Masa'ya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum: 7/24 bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım' diyorum.” dedi.