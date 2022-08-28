Süper kahraman Ekrem: Sosyal medyada alay konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada reklam oldu.
İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İBB Başkanı'nı eleştirdi.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP’li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul’a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş" ifadelerini kullandı.
Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP’li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul’a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş. https://t.co/a6rdJmiuoc
Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP’li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul’a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş. https://t.co/a6rdJmiuoc— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) August 28, 2022
İmamoğlu'na sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları şöyle: