Şüpheli tırda 5,5 milyon adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalar sırasında şüpheli gördükleri bir tırı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen 5 milyon 575 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alındı.