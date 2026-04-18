Bursa’da kaçak tütün baskını: Depo ve araçlardan servet çıktı

11:0518/04/2026, Cumartesi
IHA
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, milyonlarca adet makaron ve yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, şüphelilere ait iş yeri, depo ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 milyon 186 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 920 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 200 bin 800 adet sigara filtresi, 92 bin 620 adet makarona basılmış sigara, 19 bin 800 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 18 bin 750 adet boş sigara kutusu, 8 bin 780 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 700 paket bandrolsüz sigara kağıdı ile 20 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, jandarma ekiplerinin halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.



