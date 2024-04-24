Süresiz nafaka için emsal karar! Aile mahkemesi son noktayı koydu

Türkiye’de boşanmaların artmasıyla eski eşler arasında bitmeyen sorunların doğmasına yol açan süresiz nafaka uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılması beklenirken; Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nden emsal teşkil edecek bir karar çıktı.
Haber Global'in özel haberine göre; A.T. ve Ö.T.’nin boşanma davasına bakan Mahkeme, 21 Mart 2024 tarihli kararında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle erkek eş tarafından açılan boşanma davasında tarafların şiddetli geçimsizlikleri gerekçesiyle A.T.’nin bir kereye mahsus Ö.T'ye 25 bin TL toplu nafaka ödenmesine hükmetti.
Dikkat çeken karar!
Mahkeme kararında yoksulluk nafaka talebinin reddine ilişkin gerekçesinde, A.T'nin hakaretlere maruz kaldığının altını çizdi. Mahkeme Ö.T'nin fazlaya ilişkin nafaka talebinin reddine hükmederken, Ö.T'nin, eski eşi A.T'ye, "adam olsaydın', 'bana koca mı yok' gibi onur kırıcı cümleler kurduğu, küfür içerikli sözler sarf ettiği ve evdeki eşyalara zarar verdiğinin altı çizildi. Mahkeme kararında yoksulluk nafaka talebinin reddine ilişkin gerekçede ise şu ifadeler yer aldı:
- "Somut olayda; tarafların 04/08/2022 tarihinde evlendikleri, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığı anlaşılmıştır. Asıl ve karşı davada yukarıda özetlenen hususlar ileri sürülerek boşanma davası açılmış olup, bildirilen tanıklar mahkememizce ve talimat mahkemesince dinlenmiştir. Davacı ve davalı beyanları, dinlenen tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu oldukları sonucuna varılmıştır. TMK 166/1 e dayalı karşı davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir."
- Avukat Gizem Gonce, "Uzun yıllardır nafaka ödemelerinde süresiz olarak kadın başka bir evlilik yapana kadar ve ölüm halinde kaldırılmak üzere erkek eş nafaka ödemek zorundaydı. Fakat bu karar ile evlilik süresi göz önüne alınıp nafaka konusunda oldukça farklı bir karar verilmiştir"