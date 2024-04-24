Süresiz nafaka için emsal karar! Aile mahkemesi son noktayı koydu

"Boşanma davalarında çoğunlukla kadın lehine nafaka verilmesine Aile Mahkemeleri tarafından karar verilmektedir. Mahkeme tarafından verilen evlilik süresinin kısa olması gerekçesi ile süresiz olan nafakanın süreli ve tek seferde ödenmek üzere 25 bin TL nafaka ödemesi alışılmışın dışında bir karardır."