Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şam'da Mazlum Abdi ile görüşecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şam’da Mazlum Abdi ile görüşecek

11:477/10/2025, Salı
Mazlum Abdi - Ahmed Şara
Mazlum Abdi - Ahmed Şara

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve terör örgütü PKK/YPG'nin çatı örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile ateşkese ilişkin bugün Şam'da görüşecek.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'li terör grupları Suriye'nin Halep kenti merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde ağır silahlarla saldırı düzenledi.


Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.



Şam'da kritik görüşme


Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve SDG lideri Mazlum Abdi, ateşkese ilişkin bugün Şam'da görüşecek.




