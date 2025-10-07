Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye güvenlik güçleri ile SDG arasında Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı

Suriye güvenlik güçleri ile SDG arasında Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı

03:047/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Suriye’nin Halep ilinde, güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, SDG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtti.

Öte yandan, Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye’nin resmi devlet kanalına yaptığı açıklamada, PKKYPG’nin saldırıları sonucunda 25 sivilin yaralandığını söyledi.

Çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallerindeki çatışmalar

Çatışmalar, sabah saatlerinde PKK/YPG’nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancıların, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almasıyla başlamıştı.

Akşam saatlerine kadar yoğunlaşan çatışmalarda örgüt, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#suriye
#Şeyh Maksud
#ateşkes
#SDG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbolda milli ara zamanı: Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi