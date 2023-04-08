Suriye ile diyalog devam etmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında iki bakanın ana gündem maddesi Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci ve yakında yapılması planlanan dışişleri bakanları toplantısı oldu. Bakan Çavuşoğlu, “3-4 Nisan’da Moskova’da yapılan 4’lü toplantıda, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi. Bir toplantıda tüm meselelerin halledilemeyeceğini biliyoruz. Gerçekçiyiz. Ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor. 4’lü dışişleri bakanları toplantısının gündemi ve ne zaman yapılacağını değerlendirdik. Rusya’dan gelen haberle bunu duyurmuş olacağız” dedi.

Lavrov ise “Bu gibi sorunları bir adım çözemeyiz. Ama temasları güçlendirmeli ve karşılıklı güveni sağlamalıyız. Biz aracı rolünü üstlendiğimizde süreci bu şekilde gördüğümüzü ifade ettik. Dışişleri bakanları seviyesindeki toplantı için hazırlıklar sürüyor. Dört taraf için uygun olan bir tarihi belirleriz” ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU SÜRMELİ

Rus mevkidaşıyla tahıl koridorunun son durumu ile ilgili görüştüklerini de belirten Çavuşoğlu, “Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Müzakerenin sonuç verdiğinin bir kanıtı. Dünya gıda krizinin ve özellikle dünyadaki her hanenin yaşadığı sorunun azaltılmasında da önem arz ediyor. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında İngiltere ve ABD dışişleri bakanları ile görüştük. Tahıl anlaşmasının devamı için sorunların ele alınması gerekiyor” diye konuştu.

GÜNEY KAFKASYA’DA KALICI HUZUR

Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son gelişmelere

dikkat çekerek, “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdik. Ermenistan ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması, Güney Kafkasya’nın kalıcı istikrar ve huzuru için adımların atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kudüs kırmızı çizgimiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’e Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerektiği çağrısında bulunarak, “Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir her zaman ve bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz.” dedi.















