Suriye ile normalleşmede 4 önceliğimiz var

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımları kapsamında karşılıklı açıklamalar geliyor. Son olarak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed görüşmelerin başlatılması için Türkiye’nin Suriye’deki askeri güçlerini çekmesinin ön koşul olmadığını söyledi. Esed'in açıklamaları Ankara'da da yankı buldu.

İLK HEDEF BÜTÜNLÜK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye ile normalleşme sürecinde 4 ana başlık öne çıkıyor. Bunlardan ilki günümüz şartlarında Suriye’de hayatın normale dönmesi için ülkenin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek.

TARAFLAR ARASI UZLAŞI

İkinci ana başlık ise Suriye'deki taraflar arasındaki uzlaşı. Suriye’nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması 2011 öncesi döneme dönmek için önemli görülüyor.

DÖNÜŞ VE İNSANİ YARDIM

Üçüncü adım ise ülkede taraflar arası uzlaşının sağlanmasının ardından Türkiye'de bulunan Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması. 4'üncü öncelik de ülkeye insani yardımların kesintisiz şekilde sürmesi.

ABD’nin etkisi azalır

Dış politika uzmanları, normalleşme sürecinde Rusya'nın etkisine dikkat çekti. Türkiye ve Rusya'nın geçen hafta yaptığı ortak devriye sonrasında da Esed'den gelen ılımlı açıklamanın altı çiziliyor. Bu adımla birlikte Suriye Deyrizor’da etkisi büyük olan ABD’nin de gücünün zayıflatılacağı belirtildi. Türkiye ile Suriye arasında atılacak adımlarla teröre karşı iş birliği ve ortak mücadele sergilenirse ABD’nin bölgedeki nüfuzunun ve etkisinin azalacağına dikkat çekiliyor. Rusya’nın Suriye ile olan yakın ilişkisinin de hem normalleşmede hem de bölgedeki tansiyonun azaltılmasında etkili olacağını vurgulayan kaynaklar, bu anlayışın hayata geçirilmesiyle Suriye’nin esenliğine ve bölgesel istikrara katkı sağlayabilecek adımların önünün açılacağını kaydetti.







