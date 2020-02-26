Gündem Suriyede olmaya mecbur değil mahkumuz
POLİTİKA

Suriye'de olmaya mecbur değil mahkumuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, 911 kilometre sınırı paylaştığı Suriye’de mutlaka olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Şu anda bir milyonu aşan, iki, hatta üç milyona varan, bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız?” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8’inci toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Azerbaycan’la birçok konuda üst düzey dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, “Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur. Bugün yaptığımız görüşmelerle geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar attık. Azerbaycan ile bir çok dayanışmayı yaşadık, yaşıyoruz. Siyasi noktada dayanışma en üst düzeyde devam ediyor. Bunu daha da ileri götürmenin gayreti içinde olacağız. Biz Azerbaycan’ın başarıları ile iftihar ediyoruz” dedi.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 8’inci Toplantısı Erdoğan ve Aliyev’in katılımıyla yapıldı. Çeşitli anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zagulba Sarayı’nda basın toplantısı düzenledi.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Azerbaycan’ın büyümede yakaladığı ivmeye dikkati çeken Erdoğan, “Enerji dışı sektörlerin yüzde 3,5 büyümesi ihracatın yüzde 14 artması tesadüf değildir. Azerbaycan’ın yakaladığı bu olumlu ivmeyi sürdüreceğine inanıyorum. Özellikle Nahçivan-Türkiye arasında demir yolu projesini önemsiyoruz. Nahçivan’da sınıra kadar doğal gaz hattının kurulacak olması da çok önemli. Bakanlarımıza talimatlarımızı verdik, yarından itibaren alt yapı çalışmalarına başlayacaklar. Bir an önce burada doğal gaz akmaya başlayacak. Ticaret hacmimiz 2019’da yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Ticaret hacmimizi 2023’te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu” diye konuştu.

HOCALI’YI UNUTMADIK

Yukarı Karabağ sorununa dikkati çeken Erdoğan, “Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde ivedilikle çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur. Yarın (bugün) Hocalı Katliamı’nın 28’inci yıl dönümü yad edilecek. Hocalı’da insanlığın gözleri önünde masum, yaşlı, kadın, çocuk demeden 20’inci yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlendi. Tarihe ‘siyah gece’ olarak geçen Hocalı Katliamı’nı unutmadık, unutmayacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimin, Karabağlı muhacirlerin, şairlerin de Hocalı’yı kor bir ateş gibi yüreklerinde taşıdığını biliyorum” dedi.

TÜRKİYE GÜÇ MERKEZİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise “Ermenistan’ın asılsız iddialarına karşı Türkiye bizim yanımızda. Türkiye-Azerbaycan iş birliği ebedi bir işbirliğidir. Türkiye ile her konuda görüş birliği içerisindeyiz. Erdoğan sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güç merkezidir. Ticaretimizin 15 milyar dolara çıkması hedefine ulaşacağız. Karşılıklı yatırımlarımız ülkelerimizin kardeşliğinin göstergesidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının geleceğini de bugün konuştuk. Nahçivan’dan Türkiye’ye ihracat artacak” dedi.

Mecbur değil mahkumuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azeri mevkidaşı İlham Aliyev’e tespih hediye etti.

Erdoğan, “Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz. Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var, bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz. Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bu tespit bizde var. 911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Bütün bu tacizler, bütün bu sınırımıza olan yüklenmeleri neyle izah edeceğiz. Şu anda bir milyonu aşan, iki, hatta üç milyona varan, bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız? Putin ile bunları çok açık, net paylaştım, Moskova’daki görüşmelerde arkadaşlarım paylaştığını, buna devam edeceğiz” dedi.

Hafter’i BAE finanse ediyor

  • Erdoğan, Azerbaycan’a günübirlik ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda gündemi değerlendirdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Şu anda Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib’de gerekse Libya’da yaşanan bir süreç var. İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu gerek Sayın Putin ile üst düzeyde ben görüşüyorum, gerekse aynı şekilde dışişleri, savunma bakanlarımız, istihbarat, içişleri bakanına varıncaya kadar onların görüşmeleri oluyor. Bir de bu işin tabii Libya ayağı var. Libya ayağında da yine aynı şekilde Rusya ile görüşmelerimiz var. Malum orada Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Bu gayri meşru kişiliğin yanında Abu Dabi yönetimi yer alıyor. Bütün parasal kaynaklar orada. Tabii maalesef Rusya’nın da orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var. Sayısal olarak 2 bin 500 kişilik bir kuvvet. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi yönetimi olduğunu şu anda biliyoruz. Bunun dışında yine Hafter’e Sudan’dan, değişik yerlerden ayrıca destekler var. Bu destekler 10 binin üzerinde” dedi.

Tüm tedbiri aldık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, “Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu ile yaptıkları çalışmalar neticesinde en uygun olanı neyse biz bu kararı almaya mecburuz. Nitekim İran ile ilgili attığımız adım da bunun bir neticesidir. Çünkü oradan bir koronavirüsünün ülkemize sıçraması, Allah göstermesin, bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Bundan sonraki süreçte de biz bu hassasiyeti aynen korumak durumundayız. Bu Irak olur, bu İtalya olur neresi olursa olsun nasıl ki onlar değişik ülkelerden gelenlere karşı bu tür tedbirleri alıyorlarsa biz zaten bu işin formülü tek, aynı tedbirleri almak durumundayız. Bundan sonraki süreçte de böyle bir şey nereden belirlenirse, nereden Sağlık Bakanlığımız bunu tespit ederse ona göre adımımızı atarız, burada tereddüt göstermeye hakkımız yok” dedi.

Libya’da iki şehidimiz var

  • Erdoğan, Libya’daki gelişmelere ilişkin bir soruya, “Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun, bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur sayısal olarak o dediğiniz türde bir ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. Ne diyor muhalefet, ‘Gidip Esed ile görüşeceksiniz’ diyor. Bu nasıl muhalefet ya. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor. Kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor. Bizim ülkemizin sınırlarına dayanıyor milyonlarca insan bunun hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl vermeye... O aklı sen kendine sakla da şöyle bir işe yarasın hiç olmazsa” karşılığını verdi. “Bizim Libya’da 2 şehidimiz var. Şimdi ben bunu açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu?” diyen Erdoğan, “Suriye Milli Ordusu’ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var, evet var. Yine Bay Kemal şunu da sorsun ‘Hafter’in yanında Wagner’in ne işi var veyahut da Sudan’dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var’” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev'e tespih hediye etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev'e tespih hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti.
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