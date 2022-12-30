Suriye’de yerinde tedavi

​Suriye’deki güvenli bölgelerden Türkiye’ye hasta sevkini en aza indirmek için yerinde hizmet ve tedaviye ağırlık veriliyor

Suriye’deki güvenli bölgelerden Türkiye’ye hasta sevkini en aza indirmek için yerinde hizmet ve tedaviye ağırlık veriliyor. Bu çerçevede Türkiye’ye sevk merkezi olarak çalışan Çobanbey Hastanesi’nin bölgenin sağlık üssü şeklinde yapılandırılmasına devam ediliyor. Bu kapsamda Afrin, Azez, Mare ve El-Bab hastanelerinde tedavi edilen hastaların ileri tetkik ve tedavileri gerektiğinde öncelikli olarak Çobanbey Hastanesi’nde gerçekleştiriliyor.

Bunlardan birinde Üroloji Uzmanı Dr. Abdurrezzak El Yunus 20 yaşındaki bir kadın hastanın böbreğindeki 4-5 cm’lik taşını operasyonla aldı. Bölgede yaşayan halk tarafından hastaneye güveni artırdı.

Bu haberin duyulması üzerine 60 hasta daha hastaneye ulaşarak ameliyat olmak istediklerini belirttiler.

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