Suriyeli Davvara cinayetinde 5 tutuklu

Olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Cinayet Büro polisleri Suriyeli Davvara’nın arkadaşları ve yakınları ile olaydan bir hafta önce kendilerine saldıran silahlı kişilerle park içinde kavga ettikleri ve Suriyelilerin karşı grubu darbettiğini belirledi. Olaydan sonra darp edilen grubun Suriyelilerden intikam almak için silahlı saldırı gerçekleştirdiği de tespit edildi.