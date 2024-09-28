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Suriyeli Davvara cinayetinde 5 tutuklu

Suriyeli Davvara cinayetinde 5 tutuklu

04:0028/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Abdullatif Davvara
Abdullatif Davvara

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül'de bir parkta kafalarında kask olan motosikletli 2 şüpheli tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Suriyeli Abdullatif Davvara cinayetinin ardından 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziosmanpaşa’da motosikletli 2 şüpheli tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Suriyeli Abdullatif Davvara cinayetinin intikam için yapıldığı ortaya çıktı.


İNTİKAM İÇİN CİNAYET İŞLEDİLER

Olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Cinayet Büro polisleri Suriyeli Davvara’nın arkadaşları ve yakınları ile olaydan bir hafta önce kendilerine saldıran silahlı kişilerle park içinde kavga ettikleri ve Suriyelilerin karşı grubu darbettiğini belirledi. Olaydan sonra darp edilen grubun Suriyelilerden intikam almak için silahlı saldırı gerçekleştirdiği de tespit edildi.


CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Failleri yakalamak için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, faillerin girdiği bir adresi belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler olayda kullanılan silahları ve 3’er suç kaydı olan Kerem C.Ö. (18) ile Fatih C.U.’yu (18) yakaladı. Operasyonda failleri gizleyen Ömer C.U. (20), Resul K. (23) ve Miraç T. (18)’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli “Kasten Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#cinayet
#abdullatif davvara
#suç

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