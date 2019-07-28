Suriyeli misafire bakış değişmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzensiz göçün sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Suriyeli misafirlere ilişkin politikalarda bir değişiklik yok. Mevcut yasaların gereği yerine getiriliyor” dedi. Vali Yerlikaya, beraberindeki İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ile birlikte Albayrak Medya Grubu’nu ziyaret etti. Son dönemde başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye’deki sığınmacılara yönelik yürütülen çalışmaları anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

İbrahim Karagül (Soldan3), Mesut Albayrak (Soldan4), Ali Yerlikaya (Soldan5), Ahmet Albayrak (Soldan6), Recep Batu (Soldan7), Yasin Aktay (Soldan8) ve Ömer Karaca (Soldan11)

BAKIŞIMIZ DEĞİŞMEDİ

“(İstanbul’da) Geçici koruma kapsamında 547 bin Suriyeli misafirlerimize bakışımız, onlarla ilgili kalbi duruşumuz aynı. 22 Temmuz’da yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz gibi, İstanbul’da kaydı olmayan, yani başka illere kayıtlı Suriyelilerin kendi illerine dönmelerini istiyoruz. Çünkü göç mevzuatı da bunu öngörüyor.”

KAYITLI OLDUKLARI KENTLERE GİDİYORLAR

“Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirlerimizin kayıtlı oldukları illerde yaşamaları önemli bir konu. Çünkü illerde sunulan güvenlik, eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve yerel hizmetlerin hepsi bu kayıtlar esas alınarak belirli bir plan dahilinde yapılıyor. Bugüne kadar hâlâ kayıtlı olmayan, geçici koruma kapsamında olmayan Suriyeliler bakanlığımızın talimatıyla belirlenen illere sevk edilmektedir. 12 Temmuz’dan beri sevki sağlanan kayıtsız Suriyeli sayısı da 1685 olmuştur.”

15 GÜNDE 8 BİN 27

“Gerçekte mesaimizin önemli bölümünü düzensiz göçle mücadele oluşturmaktadır. Düzensiz göçle mücadelemiz daha da artacak. 12 Temmuz’dan beri 8 bin 27 kaçak göçmen, bakanlığımızın belirlediği illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, buradan kendi ülkelerine geri gönderilmektedir.”

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KAYITDIŞINA İZİN YOK

“İlimizde faaliyet gösteren meslek odalarımız ve işveren temsilcilerimizle yaptığımız toplantılarda çalışma hayatına ilişkin birçok hususu birlikte değerlendirdik. Çalışma hayatında sigortalılık esastır. İşyerlerinde sigortasız çalışmayı önlemek istiyoruz. Bu amaçla 25 Ağustos’a kadar bir ay boyunca görevli arkadaşlarımız işyerlerine ziyaretlerde bulunuyor, rehberlik hizmeti veriyorlar. İşverenlerimizin kayıtdışı, sigortasız işçi çalıştırmaları halinde karşılaşacakları müeyyideler konusunda bilgilendirmelerde bulunuyorlar.”

MUTLAKA KİMLİK TAŞIYIN

“Yine önemli bir husus da ilimizdeki bütün yabancıların kendilerini tanıtıcı kimlik ya da kimlik yerine geçen belgelerini sürekli olarak yanlarında bulundurmalarıdır. İkamet kayıtlı veya geçici koruma kayıtlı olsun bütün yabancılardan kimlik, pasaport, seyahat izin belgesi gibi belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını, kimlik kontrollerinde mağduriyetlerin önlenmesi için ilgili personelimize ibraz etmeleri gerektiğini, sizler aracılığıyla tekrar hatırlatmakta fayda bulunduğunu düşünüyorum.”