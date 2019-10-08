Suriyeli nefreti okullara indi

Suriyeli 9 yaşındaki Vail El Suud, arkadaşlarının dışlaması ve öğretmeninin duyarsızlığı nedeniyle kendini astı. Kocaeli’de intihar eden küçük Vail’in içinde bulunduğu durum ise istisna değil. Sosyal medya, sorumsuz siyasetçiler ve ebeveynlerin ırkçı söylemlerinin etkisinde kalan çocuklar, okuldaki sığınmacı arkadaşlarına nefret kusup şiddet uyguluyor. Birçok sığınmacı çocuk baskılardan dolayı okula gitmek istemezken, bazı öğretmenlerinse bu duruma kayıtsız kaldığı belirlendi. İstanbul’da kötü davranışlara maruz kalan çocukların Yeni Şafak’a anlattıkları, olayın boyutunu gözler önüne serdi.

‘NEDEN GELDİNİZ’ TEPKİSİ

Üçüncü sınıfa giden minik S.H., söz istediğinde öğretmeninin kendisini dinlemediğinden şikayetçi.

9 yaşındaki S.H.: Beş yıl önce babam Şam’da şehit oldu. Annem ve kardeşlerimle Türkiye’ye geldik. Avcılar’da bir ilkokulda 3. sınıfa gidiyorum. Öğretmenim ve arkadaşlarım bana kötü davranıyor. Ben parmak kaldırdığımda öğretmenim bana söz vermiyor. Arkadaşlarım sürekli ‘Sen neden bizim ülkemize geldin’ deyip bana vuruyor, öğretmenimse hiçbir şey yapmıyor. Hiç arkadaşım yok. Oyunlarına beni almıyorlar. Okula gitmek istemiyorum. Gittiğim çoğu zaman ise ağlıyorum.

OKULDAN ATTILAR

Bu sene okula başlayan 6 yaşındaki C.M., kavga ettiği gerekçesiyle okuldan atıldı.

1.5 yıl önce İdlib’den gelip yetim vakfında kalan 6 yaşındaki C.M.: Babam İdlib’de şehit oldu. Geçen yıl ablam okula giderken onu çok kıskanıyordum. Bu sene ben de okula başladım. İlk günler benim için biraz zor geçti. İki hafta sonra sınıfta bir arkadaşımla atışırken öğretmenimizin bizi videoya çektiğini gördüm. Çok rahatsız oldum. Kavga ettiğimi annemin bilmesini istemiyordum. Öğretmen beni dışarı attı. Müdür de annemi çağırdı. Ne olduğunu anlamadan okuldan atıldım. O gün çok üzüldüm. Okula gitmek istiyorum.

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‘SİZDEN NEFRET EDİYORUM’

Kendisinden nefret ettiğini söyleyen bir arkadaşı, 7 yaşındaki M.A.’nın eline kalem saplamış.

2017’de Türkiye’ye gelen 7 yaşındaki M.A.: Geçen sene anaokuluna gidiyordum. Çok iyi arkadaşlarım vardı. Şimdi birinci sınıfa başladım. Arkadaşlarım ise çok kötü. Kalemlerimi alıyor, defterlerimi karalıyorlar. Bir arkadaşım Cuma günü bana önce ‘Babam da sizi sevmiyor. Ben de o yüzden nefret ediyorum’ dedi. Sonra da kalemi elime sapladı. Çok canım acıdı. Eve geldim. Çantamı kapıdan attım. ‘Ben okula gitmeyeceğim’ diye ağladım. Herkes gidiyor, ben de gitmek istiyorum ama kimse beni sevmiyor.

Öğretmenler beni dinlemiyor

Liseye giden B.K.C.’nin anlattıkları endişe verici.

15 yaşındayken ailesiyle Türkiye’ye gelen lise birinci sınıf öğrencisi Suriyeli B.K.C.: Sultanahmet’de bir liseye gidiyorum. Arkadaşlarım beni dışlıyor. Bir kere beden eğitimi dersi için kıyafetimi değiştirdiğim esnada kabinin üzerinden çıplak fotoğraflarımı çektiler. 100 TL verirsem fotoğrafı sileceklerini söylediler. Öğretmenim durumu öğrenmesine rağmen hiçbir şey demedi. Fizik dersinde de anlamadığım zaman söz istediğimde öğretmenim ‘Sen sus’ diye bana bağırdı. Daha önce böyle şeyler yaşamamıştım. Kimse benimle konuşmuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum? Savaş olmasa buraya gelmezdik. Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Öğretmenlerimin beni dinlemesini istiyorum.

O zorbaya tutuklama

Nadir K., 5 yaşındaki Ürdünlü A.K.’ye tokat atmıştı.

Mersin Mezitli’de çocuğa tokat atan zanlı için tutuklama kararı çıktı. Geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olmuş, Nadir K., 5 yaşındaki Ürdünlü A.K.’ye tokat atmıştı. Küçük çocuk aldığı darbeyle yere yığılırken, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zorba ise ev hapsi kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, infiale yol açtı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine şüpheli için ‘tutuklamaya yönelik yakalama’ kararı çıkarıldı. Ev hapsindeki Nadir K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. REKLAM

GÜNDEM MEB'den intihar eden Suriyeli öğrenci Vail hakkında açıklama: Gerçeği yansıtmıyor