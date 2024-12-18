Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor

Vatanına çok büyük özlem duyduğunu dile getiren Akka, "

11 yaşında Türkiye'ye geldim, şu an 24 yaşındayım, ailemle Humus'a gidiyoruz. Vatanımı çok özledim ama Türkiye'yi de çok özleyeceğim. Türkiye'yi hep seveceğiz. Ülkemde yeni hayat kuracağım, çalışıp geçineceğiz. Ülkemiz Suriye, nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım sonuçta oraya geri döneceğiz.