Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor

Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Hatay'daki üç sınır kapısını kullanarak vatanlarına geri dönüyor.
İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarını kullana giderek, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.
Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.
Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor. Ekipler, kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyor.
Gümrükte bekleyen bazı çocuklar, soğuk hava nedeniyle piknik tüpündeki alevle ısınıyor.
Kapıda güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine bomba arama köpeği "Yuva" da eşlik ediyor.
Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.
Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.
Sınır kapısına gelen Suriyelilerden Vahid Gerer, kafesteki kanaryalarıyla memleketi Humus'a gitti.
"Ülkemde yeni hayat kuracağım"
Ailesiyle Kocaeli'den geçiş için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Ali Akka, ülkesine dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi.
"Anneme ve kardeşlerime kavuşacağım"
Suriyeli 10 yaşındaki Hüseyin Aziz, Türkiye'de dünyaya geldiğini, ülkesini ilk kez göreceğini dile getirdi.
Türkiye'den ayrıldığı için üzgün olduğunu belirten Aziz, "Otobüse binerken ağlamak üzereydim ama ağlamadım, buradaki arkadaşlarımı özleyeceğim." diye konuştu.
Yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten 45 yaşındaki hemşire Sakine Albut, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Suriye'de anneme ve kardeşlerime kavuşacağım, hemşireyim ve orada çalışacağım." dedi.
13 yaşındaki Ahmed El Mahmud da Suriye'de amcasına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.