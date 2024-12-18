Yeni Şafak ekibiyle konuşurken arkadaşını buldu

13 yılı aşkın süredir rejimin kuşatma altında tuttuğu Şam’da her gün yeni kavuşmalar da gerçekleşiyor. Şam’ın sembolik noktası Emevi Camii birçok Suriyeli için buluşma noktası oluyor. Şam dışından gelen Suriyeliler, yıllardır görmedikleri camiyi ilk durak olarak belirliyor. Cami, birbirini yıllardır görmeyen insanların da buluşma noktası haline geldi.

16 Aralık Pazartesi akşamı yatsı namazı için camiye gelen İdlibli Abdulhamid Velid Selmu, camide Yeni Şafak muhabirleriyle sohbet ederken kendisini sesinden tanıyan gençlik arkadaşı Mahir Ahmed Halef ile 25 yıl sonra buluştu. İkili uzun süre hasret giderdikten sonra hikayelerini Yeni Şafak’a anlattı. Şam’da imamlık yapan Mahir Ahmed Halef, Abdulhamid Velid Selmu’yu sesinden tanıyarak yanına geldiğini söyledi. Abdulhamid Velid Selmu ise, “İdlib’de olduğumuz için Şam’a gelemiyorduk. Bu yüzden dostum Mahir ile uzun zamandır irtibatımız kopmuştu. Burada dostlarımı görebileceğimi umuyordum” diye konuştu.