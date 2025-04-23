Suriye'ye iki dostluk hastanesi

Türkiye, son yıllarda sağlık turizminde attığı adımlarla küresel sağlık piyasasında ilk beş ülke arasında yer almayı başardı. Salgın sürecindeki performansı ve sağlık sistemindeki kalitenin bu yükselişte büyük etkisi olduğunu belirten USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, “Yaklaşık 145 ülkeden insanlar tedavi için Türkiye’ye geliyor. 2024 yılında sağlık turizminden elde edilen gelir üç milyar dolar civarında” diye konuştu. Türkiye’nin sadece sağlık hizmeti sunulan bir bölge değil, aynı zamanda bu hizmeti başka ülkelere de taşıyan bir aktör haline geldiğini söyleyen Ünver, “İlla hastaların Türkiye’ye gelmesi gerekmiyor. Farklı ülkelerde de hastaneler kurabiliriz. Hekimlerimizi gönderebilir, oradaki sağlık çalışanlarını Türkiye’ye getirip eğitebiliriz. Sosyal sigorta sistemi danışmanlığı verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.





DÜNYA BİZİ TERCİH EDİYOR

Türkiye’nin sağlık turizminde dünyada ilk beş ülkeden biri olduğunu ve en fazla hastanın Avrupa’dan, bilhassa Almanya ve İngiltere’den geldiğini vurgulayan Ünver, “Estetik cerrahisinde, saç ekiminde, onkoloji vakalarında, tüp bebekte, göz ve diş tedavilerinde, organ naklinde, obezite cerrahisinde Türkiye, dünyanın tercihi. Irak başta olmak üzere ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerinden onkoloji vakaları geliyor. Avrupa’dan özellikle kemik iliği, karaciğer, böbrek nakli talepleri geliyor. Karaciğer naklinde ilk üç ülkeden biriyiz; böbrek naklinde ise birinciyiz” şeklinde konuştu





KÜRESEL AĞA SAHİBİZ

USHAŞ olarak sadece bölgesel değil, küresel ölçekte işbirlikleri kurduklarını anlatan Ünver, beş ülke ile dostluk anlaşması kapsamında sağlık tedariki yaptığını söyledi. Ünver, “Bahreyn Savunma Bakanlığı ile çalışıyoruz. Gürcistan’da, Azerbaycan’da, Gümülcine’de, Özbekistan’da, Kazakistan’da merkezler kurmak istiyoruz. Suriye’de Halep ve Şam’da sağlık merkezi ve hastahane projelerimiz var. Almanya ve İngiltere’den irtibat ofisi talebi var” dedi. Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin iş birliği çağrısında bulunduğunu ifade den Ünver, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Katar heyeti USHAŞ’la mutlaka iş birliği yapmak istiyor. Hatta Arjantin’den bile teklifler alıyoruz. Şu an gelen taleplere yetişemiyoruz” diyerek küresel çapta Türkiye’ye duyulan güvene dikkat çekti.





Balkanlara sağlık köprüsü

11 Balkan ülkesinin ve Macaristan’ın sağlık bakanlarının katılacağı Balkan Ülkeleri Sağlıkİş Forumu’nun Edirne’de yapılacağının bilgisi veren Ünver, burada Türkiye’nin sağlıktaki uluslararası başarı hikayesini paylaşacağını anlattı. Ünver, “Balkan ülkelerini pazar olarak değil, çözüm ortağı olarak görüyoruz. Yerli ve milli sağlık teknolojilerimizi birlikte geliştirebilir, akreditasyon sistemimizi onlara adapte edebiliriz” dedi.



