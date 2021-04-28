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Gündem Sütlüce Millet Kıraathanesine evet dedi
YEREL GÜNDEM

Sütlüce Millet Kıraathanesine 'evet' dedi

Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin Sütlüce Mahallesi’nde düzenlemiş olduğu ankette Seyyid Ahmet Arvasi Parkı’na yapılması planlanan Millet Kıraathanesi için sonuçlar yüzde 80 oranında 'evet' çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sütlüce Millet Kıraathanesine evet dedi
Sütlüce Millet Kıraathanesine 'evet' dedi.

Altıeylül’de Millet Kıraathaneleri’nin yakaladığı başarı göz doldururken, sayılarının da artması bekleniyordu. Daha önce Plevne Millet Kıraathanesi bünyesinde üniversiteye hazırlanan gençler büyük başarılar elde ederek Millet Kıraathanelerinin gerekliliğini herkese göstermişti. 2019 yılında açılan Plevne Millet Kıraathanesi'nin ardından 2020 yılında da Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi ile Sultan Alparslan Kültür Evi vatandaşların hizmetine girmişti.

Başarının tesadüf olmadığını herkese kanıtlayan Altıeylül Belediyesi, bu başarının devamı için tekrar kolları sıvayarak yeniden işe koyuldu. Sütlüce Mahallesi’nde anket çalışması yürüten Altıeylül Belediyesi, vatandaşlara Seyyid Ahmet Arvasi Parkı’na yeni bir Millet Kıraathanesi isteyip istemediklerini sordu. Yapılan anket sonucu ise Millet Kıraathaneleri’nin vatandaşın gözündeki değeri bir kez daha kanıtlanmış oldu.

BAŞKAN AVCI: “BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR”

Yüzde 80 oranında “EVET” sonucunun çıktığı ankettin ardından çalışmalarını hızlandıran Altıeylül Belediyesi, daha önceden proje çalışması tamamlanan Millet Kıraathanesi için harekete geçti. Çok yakında çalışmaların başlayarak ilk kazmanın vurulacağının müjdesini veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Millet Kıraathaneleri’ni gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz günden bugüne olumlu geri bildirimler almaya devam ediyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımızın Millet Kıraathaneleri’nde yaptığı çalışmalar neticesinde kazandıkları üniversiteler de bizlere başarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Çünkü başarı tesadüf değildir.

"YAKIN ZAMANDA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Millet Kıraathanelerimizin böyle güzel neticelere vesile olması da bizleri ayrıca gururlandırıyor. Şimdi de Sütlüce Mahallesi’nde bulunan Seyyid Ahmet Arvasi Parkı’nda bir Millet Kıraathanesi yapmayı planlıyoruz. Fakat bundan önce vatandaşlarımızın görüşünü de alarak hareket etmenin daha uygun olacağı kanaatine vardık. Altıeylül Belediyesi olarak uyguladığımız ankette de vatandaşlarımıza Seyyid Ahmet Arvasi Parkı’na Millet Kıraathanesi isteyip istemediklerini sorduk. Neticesinde yüzde 80 oranında “EVET” cevabı aldık. İnşallah çok yakında yeni Millet Kıraathanemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek için çalışmalarımızı başlatacağız.” dedi.

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