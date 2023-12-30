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Suud'a aslan Yunan'a serçe: Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün olaylı Süper Kupa finali öncesinde yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin 'Atatürk' konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan etmişti. "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum." diyen Koç, daha birkaç ay önce AEK Larnaca deplasmanında, stada Türk ve KKTC bayrağı sokmayacağına dair protokol imzalatmıştı.

20:18 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:34 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Koç, geçtiğimiz yıl GKRY deplasmanındaki Türk bayrağı yasağına imza atmıştı.
Ali Koç, geçtiğimiz yıl GKRY deplasmanındaki Türk bayrağı yasağına imza atmıştı.

Dün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararla 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.

İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını bildirmişti.

Süper Kupa maçı iptal oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının, organizasyondaki 'bazı aksaklıklar nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu, takımlar gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Ali Koç: Cumhuriyetin ilkeleri sorgulanıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finalinden saatler önce yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin Atatürk konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan etmişti. Koç, konuya ilişkin,
"Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum."
demişti.

Suud'a aslan Yunan'a serçe: Ali Koç

Milli değerlere hassas olan aynı Ali Koç, daha bir yıl önce, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekibi AEK Larnaca deplasmanında stada Türk ve KKTC bayrağı sokmayacağına dair protokol imzalatmıştı.

13.10.2022 tarihinde Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar ve Fenerbahçe Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz'a imzalattığı belge şöyle;

Fenerbahçe Kulübü tarafından imzalanan 'Stada Türk bayrağı sokmama' taahhütlü belge.

Skorer'den Sefa Karahasan'ın haberinde yaşananlara ilişkin şu ifadeler yer almıştı:

"Karşılaşmaya 'Türkiye ve KKTC bayrağının' götürülmemesine yönelik isteğin Fenerbahçe Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar ile Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz'dan geldiği ortaya çıktı. Acar ile Boyraz'ın KKTC'li Fenerbahçeliler Derneklerine imzalattığı, "Kıbrıs Derneklerinin yapacakları uygulamalar" başlıklı 13 maddelik istekte, 5'inci maddede, "Türkiye ve KKTC bayrağı götürülmeyecektir, sadece Fenerbahçe bayrakları götürülecektir" ifadelerine yer veriliyor."


#Ali Koç
#Suudi Arabistan
#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
#AEK Larnaca
#Fenerbahçe
#Türk bayrağı
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