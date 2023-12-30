Dün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararla 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.
İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını bildirmişti.
Süper Kupa maçı iptal oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının, organizasyondaki 'bazı aksaklıklar nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu, takımlar gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.
Ali Koç: Cumhuriyetin ilkeleri sorgulanıyor
Suud'a aslan Yunan'a serçe: Ali Koç
Milli değerlere hassas olan aynı Ali Koç, daha bir yıl önce, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekibi AEK Larnaca deplasmanında stada Türk ve KKTC bayrağı sokmayacağına dair protokol imzalatmıştı.
13.10.2022 tarihinde Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar ve Fenerbahçe Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz'a imzalattığı belge şöyle;
Skorer'den Sefa Karahasan'ın haberinde yaşananlara ilişkin şu ifadeler yer almıştı: