Tabutu Cumhurbaşkanı Erdoğan omuzladı: Özer Çiller toprağa verildi

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin 22’nci Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, cumartesi sabaha karşı Yeniköy’deki evinde kalp krizi geçirip 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Çiller için İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan törende Erdoğan, Tansu Çiller ile oğlu Mert Çiller'e taziyelerini iletti.
SON DÖNEMİNDE TANIŞTIK
Cenaze namazında saf tutan Erdoğan, ardından yaptığı konuşmada, Özer Uçuran Çiller'in geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri bulunduğunu, aynı zamanda eşi Tansu Çiller'in başbakanlığıyla ülkeye hizmet etmiş bir hanımefendi olduğunu söyledi. Özer Uçuran Çiller'in uzun bir süre rahatsızlık dönemi yaşadığını belirten Erdoğan, “Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabbim taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder. Bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabbim mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin” dedi. Çiller'i tanıyanlara, eşi ve dostlarına sabırlar dileyen Erdoğan, “Şimdi, buradan uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim” diyerek, cenazeye katılanlarla beraber Fatiha okudu. Erdoğan, konuşmasının ardından tabuta omuz verdi.
ÇİLLER’İ YALNIZ BIRAKMADILAR
Cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Çiller ailesinin yakınları katıldı. Özer Uçuran Çiller, Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.