Tabutu Cumhurbaşkanı Erdoğan omuzladı: Özer Çiller toprağa verildi

Cenaze namazında saf tutan Erdoğan, ardından yaptığı konuşmada, Özer Uçuran Çiller'in geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri bulunduğunu, aynı zamanda eşi Tansu Çiller'in başbakanlığıyla ülkeye hizmet etmiş bir hanımefendi olduğunu söyledi. Özer Uçuran Çiller'in uzun bir süre rahatsızlık dönemi yaşadığını belirten Erdoğan, “Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabbim taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder. Bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabbim mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin” dedi. Çiller'i tanıyanlara, eşi ve dostlarına sabırlar dileyen Erdoğan, “Şimdi, buradan uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim” diyerek, cenazeye katılanlarla beraber Fatiha okudu. Erdoğan, konuşmasının ardından tabuta omuz verdi.