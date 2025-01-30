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Tadilattan sonra yeniden ruhsat şart

Tadilattan sonra yeniden ruhsat şart

04:0030/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Grand Kartal Otel.
Grand Kartal Otel.

Bolu’daki otel yangını, yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığı konusunu gündeme getirdi.

Otel ve hastanelerde yangın önlemlerinin hayati önemde olduğunu kaydeden Mimar Filiz Cingi Yurdakul, bu gibi binalarda tadilat yapıldıktan sonra yeniden ruhsatlandırma yapılması gerektiğini kaydetti. Yurdakul, “Yangından korunma önlemleri projelendirilmeden ruhsat alınmaması, yönetmeliklerin uygulanmasında temel bir kural. Ancak yaşanan bu olay, yönetmeliklerin uygulanmasındaki kontrol eksikliklerinden kaynaklanıyor. Bu durumun acilen çözülmesi gerek” dedi. Yangın yönetmeliğinin açık ve net olduğunu belirten Yurdakul, “Gelecekte benzer faciaların önlenmesi için Mimarlık Yasası’nın çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.



#Bolu
#Yangın
#Ruhsat

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