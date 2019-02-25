Tahammül edemedik

21 Şubat’taki istifa sürecine ilişkin Yeni Şafak’a açıklamasında İYİ Parti eski İl Başkanı Hasan Tatar, eski partisinin HDP ile kurduğu ittifaktan rahatsız olduğunu ve bu nedenle ayrılık kararı verdiğini dile getirdi. Tatar, “Ben o partide yapamazdım. Yapılan kirli ittifaktan dolayı Cumhurbaşkanımın yanında yer almaya karar verdim” dedi. Erdoğan’a hayranlığını dile getiren Tatar, “Memleket sevdalısı olan Cumhurbaşkanımızın partisi AK Parti’ye geldim. Dünyada böyle bir genel başkan yoktur. Bundan sonra hep Başkanımızın yanındayız” dedi.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise “Memleketin geleceğini düşünerek AK Parti’ye katılım gösterdiler. Çünkü onlar da şunun farkındalar: Geleceğimiz AK Parti üzerinden şekillenecek” dedi. Erkan, “Ay yıldızlı bayrağı hüviyetinde taşıyan her vatandaşa kapımız da gönlümüz de açıktır” diye konuştu.