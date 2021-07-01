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ANKARA

TAK ile kapılar halka açık

Gerek mahalle ziyaretleri gerekse esnaf ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini yerinde dinlemeye devam eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Tam Açık Kapı programı çerçevesinde ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TAK ile kapılar halka açık
Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve talepleri de birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü Tam Açık Kapı (TAK) Programı kapsamında aldığı notları ilgili müdürlüklere talimatla aktaran Köse, kendisini ziyaret eden çocukları da sevindirmeyi ihmal etmedi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyecilik hizmetlerinde daha kaliteli ve güzel işler yapabilmek için yerinde istişarelerde bulunuyor. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve talepleri de birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü Tam Açık Kapı (TAK) Programı kapsamında aldığı notları ilgili müdürlüklere talimatla aktaran Köse, kendisini ziyaret eden çocukları da sevindirmeyi ihmal etmedi.

‘SOHBET ETMEYİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK’

  • Başkanlık makamında gerçekleştirilen program kapsamında her zaman esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya büyük özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Köse, “Bütün dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 virüsü, hepimizi birbirimizden uzaklaştırdı. Hemşehrilerimizle tokalaşmayı, kucaklaşmayı, hep birlikte oturup doyasıya çay içip sohbetler etmeyi çok ama çok özlemiştik. Fakat salgına rağmen tedbirlerimizi alarak hemşehrilerimizin talep ve önerilerini almak, fikir alışverişinde bulunmak için sık sık sahaya indik, yüz yüze görüştük” dedi.

‘HER BİR ÖNERİ ÇOK KIYMETLİ’

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerine değinen Köse, “Her türlü şartlar altında her yaştan ve her kesimden vatandaşımızın fikirlerini alarak ilçemizi birlikte yönetmenin gayreti içinde olduk. Her bir vatandaşımızın talep ve önerisi bizim için çok kıymetli. Gönülden bağlı olduğumuz ilçemize ve hemşehrilerimize hep birlikte güzel işler ve hizmetler yapmaya devam edecek, gönül köprülerimizi her daim güçlü ve sağlam tutacağız” diye konuştu.

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