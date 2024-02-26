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Taksit yalanı çürütüldü: İletişim Başkanlığı kredi kartları ile ilgili iddialara açıklık getirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin iddiaları yalanlayarak, hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığını belirtti.

22:48 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:30 - 26/02/2024 Pazartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."


#taksit
#kredi kartı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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