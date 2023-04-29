Taksiyle kaçak göçmen taşıdılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanması için düğmeye bastı. Ankara merkezli 3 ilde 100 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatılırken, bir yandan da bu kişilerin şehre girişlerine aracılık eden göçmen kaçakçılarının peşine düşüldü. Polis, uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından AŞTİ’de taksi şoförlüğü yapan E.A.Ş., T.C. ve M.S.A. ile AŞTİ içinde büfe işleten R.A.’ya ulaştı. Taksi şoförleri gözaltına alınırken, firari R.A. her yerde aranıyor.

İran sınırından Türkiye’ye geçen kaçak göçmenlerin sınır illerindeki organizatörler tarafından bir müddet metruk yerlerde bekletildiği öğrenildi. Göçmenlerin daha sonra 5-6 kez araç değiştirilerek Ankara sınırına bırakıldığı tespit edildi. Bu aşamada devreye giren taksi şoförlerinin karşıladıkları göçmenleri batıdaki illere transfer ettiği ortaya çıktı. Göçmenlerin bazen şüphelilerin araçlarıyla, bazen de anlaşmalı oldukları otobüs şoförü ve muavinler aracılığıyla taşındığı anlaşıldı. Kaçakçıların, bu iş için kişi başı 1500 ile 2 bin 500 dolar arasında para aldığı öğrenildi. Göçmenlere yol kontrolüne karşı sahte geçici kimlik hazırlandığı da belirlendi.