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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı değerlendirecek: Yeni müfredat taslağına 67 binden fazla görüş ve öneri geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 26 Nisan'da askıya çıkarılan ve bugüne kadar açık tutulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağına 67 binden fazla görüş ve öneri geldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu taslağın 1 milyon 662 bin 780 kez indirildiğine dikkat çekilirken, yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve önerilerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca titizlikle değerlendirileceği de kaydedildi.

Semih Bozkuş
19:49 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 20:10 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim müfredatıyla ilgili vatandaşlardan 67 bin 284 görüş ve öneri geldiğini açıkladı.

Söz konusu açıklama Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapıldı.

26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında askıya çıkarılan yeni müfredat taslağına askı süresince 67 bin 284 görüş iletildiği belirtilen açıklamada taslağın 1 milyon 662 bin 780 kez indirildiği de ifade edildi.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve önerilerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca titizlikle değerlendirileceğini ifade eden Bakanlık, tüm bu aşamaların ardından son şekline ulaşacak olan yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacağını belirtti.

Önceden belirlenen askı süresi uzatıldı

Bakanlığın resmi internet sitesinden paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Eğitim Bakanlığınca tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında askıya çıkarıldı.

26 Nisan tarihinde kamuoyunun görüşüne açılan ve askı süresi 1 hafta olarak belirlenen yeni müfredat taslağı, görüş ve önerilerin gelmeye devam etmesi nedeniyle sistem 10 Mayıs'a kadar açık tutuldu.

Bakan Tekin'in tüm eğitim paydaşlarını katkı sunmaya davet ettiği müfredat taslağına askı süresince 67 bin 284 görüş iletildi, taslak 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca titizlikle değerlendirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak

Tüm bu aşamaların ardından son şekline ulaşacak olan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlanacak."



#Yeni Müfredat
#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
#Milli Eğitim Bakanlığı
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