Tam yol ileri

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin haklarını korumakta kararlı olan Ankara Yavuz sondaj gemisini Güzelyurt-1 kuyusunda sondaj için gönderdi. Rum yönetiminin münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ettiği 7. parselde arama sondaj çalışmaları 7 Ekim'de başlayacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar için geçen Haziran ayında tutuklama kararı çıkarması Ankara'nın kararlı tutumunu değiştirmedi. Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi önceki gün yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı.

Yavuz sondaj gemisi

MUTLAKA BULACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" mesajını paylaştı. Bakan Dönmez, "Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız, varsa, mutlaka bulacağız" dedi.

KÜSTAH TEHDİT

Yavuz sondaj gemisinin 7. parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Rumların tepkisini çekti. Yavuz sondaj gemisinin bölgeyi terk etmesini isteyen GKRY, aynı alana Navtex yayınladı ve Yavuz sondaj gemisi ve destek gemilerinin mürettebatını uluslararası tutuklama emri çıkartmakla tehdit etti. Rum yönetimi, Türkiye'nin yasadışı bir adım attığını iddia ederek, "Türkiye'nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz. Türkiye, yasadışı faaliyetlerini derhal sona erdirmelidir. Tüm araştırma gemilerini geri çekmelidir" açıklamasını yaptı.

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7 EKİM'DE BAŞLIYOR

GKRY'nin dün yaptığı açıklama ve küstah tehditlerine Dışişleri'nden cevap verildi. Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlayacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Twitter'da yaptığı açıklamada, geminin 7 Ekim'de yeni bir sondaj operasyonuna başlayacağını belirtti.

Erciyes, sondajın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türk Petrolleri'ne 2012'de verdiği Resmi Gazete'de de yayımlanan ruhsat sahalarında yapılacağı bilgisini paylaştı. Erciyes, Güney Kıbrıs'ın bu bölgeleri AB suları veya sınırları şeklinde gösteren iddialarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Sonuçları ağır olur

Cem Gürdeniz

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, daha önce Rum tarafının Fatih sondaj gemisi çalışanları için de aynı tehditte bulunduğunu belirtti. Gürdeniz, "10 Haziran'da bu konuyla ilgili Yeni Şafak'a verdiğim röportajda Rum yönetiminin bu açıklamasına karşılık olarak Yavuz sondaj gemisinin 7 numaralı parselde fiili delme operasyonuna başlayabilir demiştim. Bugün bakıyoruz ki Yavuz o bölgede göreve başladı ve haydut devlet yine aynı söylemlerde" dedi. “GKRY'nin bu açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır” diyen Gürdeniz, "Gemi devlet adına görev yapmaktadır. Bu gemi personelinin GKRY iç hukuku çerçevesinde tutuklanması Türkiye Cumhuriyeti'nin asla kabul edebileceği bir durum değildir. Sonuçları çok ağır olur. Türkiye böyle haksız bir tutuklama kararı alındığı takdirde AB kanalından da adım atabilir" ifadelerini kullandı. 1987 yılından bu yana GKRY bayraklı gemilerin Türk limanlarına girip çıkamadığına değinen Gürdeniz, "1997 yılından itibaren bu yasağa ilaveten, merkezi GKRY olan denizcilik firmalarına ait gemilerin bayrağı ne olursa olsun Türk limanlarından hizmet alması yasaklandı. Son olarak 26 Eylül 2017 tarih 74874 sayılı genelge ile söz konusu tedbirlere GKRY ile ilinti durumuna göre pek çok yasaklayıcı ilave yapıldı. Bu kapsamda halen sadece yatlar ve yolcu taşıyan gemilere izin veriliyor. Tutuklama olduğu takdirde bu izinler de derhal kaldırmalıdır" diye konuştu.

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Haddinizi aşmayın

Hasan Taçoy

Rumların tutuklama tehdidine tepki gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, "Rumlar hadlerini aşmasın. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı tehditler boştur, Yavuz çalışmalarına devam edecektir" dedi. Kıbrıs'ın Türklerin ve Rumların ortak Ada'sı olduğuna işaret eden KKTC'li Bakan Taçoy, "Artık Rumlar akıllarını başlarına alsın. Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Bu bir tehdit değil; Türklerin haklarının gözardı edilmesine karşı duruştur. Bu nedenledir ki, Yavuz da, Barbaros da, Fatih, de Oruş Reis de Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdürecektir. Mavi Vatan'da doğalgaz varsa, bulacağız" diye konuştu.