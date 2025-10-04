Tapu işlemlerinde 65 yaş üzerine sağlık raporu zorunlu mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Tapuda 65 yaş üstü vatandaşlardan sağlık raporu istendiği haberlerine yalanlama.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son dönemde tapu dairelerinde, 65 yaş üstü vatandaşlardan sağlık raporu talep edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Tapuda 65 yaş ve üzeri vatandaşların hepsinden sağlık raporu istendiği iddiaları tartışma konusu olmuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, bazı medya organlarında yer alan
"65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu isteniyor"
iddiasının doğru olmadığını belirtti.
Dokuz bin 224 başvurudan sadece 196'sından rapor istendi
Genel müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196'sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği belirtildi.
Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiği belirtilen açıklamada,
"Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir"
ifadeleri kullanıldı.
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
#sağlık raporu