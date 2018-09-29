Tapuda 70 yılık düğüm çözüldü

Serik’te neredeyse Cumhuriyet tarihi ile yaşıt olan ve adeta kangren haline gelen Tapu sorunu tarihe gömüldü. Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık’ın göreve gelmeden önce seçim vaatlerinin başında yer alan, Serik’in gelişip büyümesinin önündeki en büyük engel durumundaki Tapu sorunu yapılan çalışmalarla çözüldü.

Serik Belediyesi tarafından düzenlenen Serik Festivali kortej yürüyüşü sonrası Çınaraltı meydanında 70 yıldır tapu mağduru olan vatandaşlar için tapu dağıtım töreni düzenlendi.

‘KANGREN OLAN BİR SORUNU ÇÖZDÜK’

Tapu törenin de konuşan başkan Çalık Serik’te tapu sorununun artık tarihe gömüldüğünü belirtti. Çalık; “Neredeyse Cumhuriyet tarihimiz ile yaşıt, ilçemizin kangren olmuş sorununu dört yıllık hummalı bir çalışmadan sonra çözdük” dedi.

Tapu sorunun çözümü için maddi manevi çok büyük uğraşlar verdiklerini belirten başkan Çalık; “Bu işin çözümü noktasında, kırtasiye için 5 ton kâğıt harcandı. 2 milyon fotokopi çekildi. Binlerce posta tebliği işlemine yardım sağlandı. Bütün bu işler için 15 eleman görevlendirdik. Gerçekten geriye dönüp baktığımız zaman nasıl büyük bir işin üstesinden geldiğimizi daha da iyi anlıyoruz” diye konuştu.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIK

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesinde kendisine vatandaşların en çok dert yandığı konuların başında tapu sorunun geldiğini belirten Çalık şöyle konuştu; “Biz de gece gündüz uğraşlar sonunda ilçemizin gelişiminin önündeki en büyük engel olan mülkiyet sorunu ortadan kaldırmak için çaba sarf ettik. Allah’ımıza şükürler olsun ki verdiğimiz sözü yerine getirdik.”

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HİZMET İÇİN BÜYÜK ADIM

Bundan sonraki dönemde de Serik halkı için hizmet yolunda daha büyük adımlar atacaklarını belirten Çalık, “Hizmet noktasında tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir belediyemize, ekibimize ve bize her zaman güvenen değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Serikli hemşerilerim bu hizmetleri yapanlara her zaman minnettardır” ifadelerini kulandı.