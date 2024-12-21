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Tapuda yapay zeka dönemi başladı

Tapuda yapay zeka dönemi başladı

11:1921/12/2024, Cumartesi
AA
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Ayrı ayrı sanal makinelere bağlı çalışan robotlar, 96 tapu müdürlüğünde hizmet veriyor.
Ayrı ayrı sanal makinelere bağlı çalışan robotlar, 96 tapu müdürlüğünde hizmet veriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yoğunluğu fazla 96 tapu müdürlüğünde bazı işlemlerin insan eli değmeden sanal zeka ile hazırlanarak ilgili müdürlük personeline havale edilmesini sağlayan yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başlandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, tapu müdürlüklerinde işlemlerin hızlandırılması için yapay zeka çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda yoğunluğu fazla tapu müdürlüklerinde bazı işlemlerin insan eli değmeden sanal zeka ile hazırlanarak ilgili müdürlük personeline havale edilmesini sağlayan yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başlandı.
  • Ayrı ayrı sanal makinelere bağlı çalışan robotlar, 96 tapu müdürlüğünde hizmet veriyor. Genel Müdürlük tarafından geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.

Yapay zeka destekli robotlar nasıl çalışıyor?

Web Tapu'da oluşturulan ve robotların kabiliyetindeki işlemlerin başvuruları, servisler aracılığıyla robot kullanıcısına gönderiliyor.

Robotlar, TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra gerekli açıklamaları yazarak yine servisler aracılığıyla başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor.

Bu başvurular da havale havuzundan müdürlük personeline dağıtılarak, işlemlerin hazırlanması sağlanıyor.

#Yapay zeka
#Yazılım
#Tapu

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