Tarih derslerine arşiv eklenecek

Devlet belgelerinin en iyi şekilde muhafaza edilmesi ve doğru tasnifinin sağlanması için Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Devlet Arşivleri Başkanlığı, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini belirledi. Başkanlığın, 2020-2024 dönemine ilişkin stratejileri şöyle:

DEVLET ARŞİV AĞI

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilmiş belgelerin tek bir sistem üzerinden kolay ve hızlı şekilde erişiminin sağlanması için Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi kurulacak. Kamu, özel sektör ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde Devlet Arşiv Ağı kurulması için analiz çalışması yapılacak, yetki ve sorumluluk alanları belirlenecek.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler ile Atatürk ve sonraki Cumhurbaşkanlarına ait bilgi-belge kaynaklar derlenecek. Bu belgelerin korunması ve tasnifi yapılarak araştırmacıların ve toplumun hizmetine açılacak.

Yurt dışı arşivleri ile işbirliği yapılarak Osmanlı dönemine ait arşiv belgeleri temin edilecek. Belgelerin gerek kurumlarda, gerekse Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda standartlara uygun korunmasına ilişkin gerekli tedbirler alınacak. Tahribe uğramış arşiv materyali aslına uygun bir biçimde restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılacak.

BELGE RESTORASYONU YAPILACAK

Restorasyona ihtiyaç duyulan belgelerin sınıflandırılacak. Öncelik, eski harfli Türkçe (Osmanlıca) ve yıpranmış arşiv belgelerinin tespitine ve devrine verilecek. Önceliği tespit edilen belgelerden başlayarak restorasyon çalışmaları yapılacak. Belge türlerine uygun koruma ve muhafaza standartları araştırılarak türe göre saklama koşulları güncellenecek, yükümlü kurumlara da bu konuda rehberlik yapılacak. Bu yıl içerisinde toplamda 120 arşivlik belgenin restorasyonun tamamlanması planlanıyor.

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Orta öğretimde tarih derslerine arşiv belgeleri konusu eklenmesi yönünde çalışma yapılacak.

Coğrafi bilgi sistemi

Ülkemizdeki arşivcilik hizmeti veren kurumlar ve dünyadaki gelişmiş arşiv sistemleri incelenecek. Araştırma hizmeti veren kurumlarla iletişim halinde olunacak. Erişimi kolaylaştırmak için belgelerle mekânlar arasındaki ilişkiyi sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemi (konum bilgisi) kurulmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.

Arşivlere ilişkin araştırma, yayın ve tanıtımlar ile toplumun tarihe ilgisi artırılacak. Bu kapsamda, arşivciliğe ve Devlet Arşivleri Başkanlığı’na ilişkin tanıtım filmleri ve kamu spotu hazırlanacak. Ulusal arşivimizin gerek Türk halkına gerekse uluslararası camiaya tanıtılmasına yönelik sergi ve yayınlar planlanacak. Toplumun tarihe ve arşivlere ilgisini artırmak için sosyal medya ve diğer iletişim araçları da kullanılacak.

Belgeler, katalog programına tanımlanacak. Kişi ve devlet haklarına ilişkin belgeler talepler doğrultusunda karşılanacak. Kişisel bilgilerin korunmasına maksimum özen gösterilerek gizlilik özelliği olan belgelerin yanı sıra ticari gizlilik, telif hakkı ve fikri mülkiyet hakları konularında çalışma yapılacak.