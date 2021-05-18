Gündem Tartışığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açtı Sokakta oynayan çocuğu vurdu
ADANA

Tartışığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açtı: Sokakta oynayan çocuğu vurdu

Adana’da bir kişi tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açtığı esnada sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki erkek çocuğu arada kalarak saçmaların hedefi oldu. Göğsünden vurulan çocuk ağır yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Tartışığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açtı: Sokakta oynayan çocuğu vurdu
Polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı

Adana'da Ahmet B., kimliği belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ise Ahmet B., pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş açmaya başladı. Bu sırada M.A.A (5), sokakta oyun oynadığı sırada pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde göğsünden yaralandı. M.A.A ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay gerçekleştiren şüpheli kaçtığı esnada bir evin bahçesine kullandığı pompalı tüfeği attı. Polis pompalı tüfekte inceleme yaptıktan sonra emniyete götürdü.

POLİS ŞÜPHELİYİ BELİRTİLEN EVDE BULAMADI

Bölgede araştırma yapan polis, şüpheli Ahmet B.’nin olay yerinin yakınındaki bir evin bahçesinde saklandığı ihbarı aldı. Bunun üzerine özel harekat, terör ve asayiş ekipleri takviyeye geldi. Ahmet B.’nin görüldüğü ikametin içerisine baskın düzenledi. Evin damında, bahçesinde yapılan aramalarda şüpheliye rastlanmadı. Polis Ahmet B.’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Uyuşturucu tacirleri sokakta dehşeti yaşattılar: 10 yaşındaki çocuğu silahla vurdular babasını da bıçakladılar
FOTOĞRAF 7
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Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri ile 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen kişiler arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada silah ve bıçak kullanıldı. Açılan ateş sonucu 10 yaşındaki çocuk, isabet eden kurşunla omzundan yaralanırken, babası ise bacağından bıçaklandı.
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İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuğun omzundaki mermi çıkarılamadı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu H.H. ve S.Ö., gözaltına alındı. Ateş açarak küçük çocuğun yaralanmasına neden olduğu belirlenen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.H., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çocuğun kavgada bıçaklanarak bacağından yaralanan babası Turgay Havar, Torbacılar burada mahalle arasında uyuşturucu hap alışverişi yapıyorlar. Biz de mahalleli olarak buna karşı çıktık. 'Burada yapmayın' diye tepki gösterdik. Tepkinin sonucunda, adamlar kalabalık bir şekilde silahlarla gelerek ateş açmaya başladılar. Ben bacağımdan yaralandım, oğlum omuzundan yaralandı. Omuzunda mermi kaldı. 10 yaşında bir çocuk omuzunda mermi ile yaşayacak. Ölebilirdi, bir karış yukarıya gelse ölürdü. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Uyuşturucu satan kişiler mahalle aralarından gitsin istiyoruz. dedi.
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Sokakta yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grup ile mahalleli arasında kavga çıktığı, bir kişinin silahla ateş açtığı ve bıçakla yaralanan kişinin sekerek yürüdüğü görülüyor.
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Uyuşturucu tacirleri sokakta dehşeti yaşattılar: 10 yaşındaki çocuğu silahla vurdular babasını da bıçakladılar
Bağcılar'da mahalle sakinleri ile sokakta uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen kişiler arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı. Bir kişi bacağından bıçakla, 10 yaşındaki oğlu da omzuna isabet eden mermiyle yaralandı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuğun omzundaki mermi çıkarılamadı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'de 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta rastgele ateş açarak, 2 kişiyi yaralayan zanlının ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlının üst üste ateş ettiği, arkasından ise vatandaşın sakince yürüdüğü dikkat çekiyor.


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