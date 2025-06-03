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Tartıştıkları kişileri ayaklarından vurup kaçtılar

Tartıştıkları kişileri ayaklarından vurup kaçtılar

00:333/06/2025, Salı
DHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de iki kişi, sokakta tartıştıkları kişiler tarafından silahla ayaklarından vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kava Can D. (22) ve Talat A. (28), tanımadıkları kişiler tarafından sokak ortasında tabancayla ayaklarından vuruldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi 2462 Sokak'ta meydana geldi. Kava Can D. ve Talat A., iddiaya göre, sokakta tanımadıkları kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, Kava Can D. ve Talat A.'yı tabancayla ayaklarından vurup, olay yerinden kaçtı. Kavga ve silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



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