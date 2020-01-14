Taslak metin hazır

Ankara’nın uyguladığı aktif diplomasi Libya’da ateşkese giden süreci hazırladı. Doğu Akdeniz ve askeri işbirliği anlaşmalarıyla Libya’yı dünya gündeminin ana konularından birisi yapan Türkiye, kararlılığını Meclis’te kabul edilen ‘asker gönderme tezkeresi’ ile ilan etti. Ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun diplomasi trafiği başladı.

Erdoğan son 10 günde, başta Rusya, Fransa, Almanya ve İtalya olmak üzere 10 ülkenin lideri ile Libya’daki barışı masaya yatırdı. Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak’taki görüşmesinden çıkan İdlib ve Libya’da ateşkes için varılan mutabakat cumartesi gece yarısı devreye girdi.

TÜRKİYE VE RUSYA’NIN ÇAĞRISI YANIT BULDU

Erdoğan 8 Ocak’taki Putin ile görüşmenin ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabul etti. Dolmabahçe Sarayı’ndaki görüşme 2.5 saat sürdü. Ateşkes çağrısının kabul gördüğü görüşmelerin ardından Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Bir sonraki diplomasi trafiğinin adresi ise Almanya Şansölyesi Angela Merkel oldu. Son 10 günde Erdoğan, Merkel ile sonuncusu pazar akşamı olmak üzere 4 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Libya gündemine ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Geçtiğimiz cuma günü KKTC Başbakanı Ersin Tatar, cumartesi günü Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Erdoğan pazar günü de AB Konseyi Başkanı Michel ile bir araya gelerek Libya konusunu ele aldı.

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İTALYA İLE İLK TEMAS ÇAVUŞOĞLU’NDAN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son 10 günde 8 görüşme gerçekleştirdi. İlk olarak 4 Ocak’ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Çavuşoğlu, 6-7 Ocak tarihlerinde ikili görüşmeler yapmak üzere Cezayir’e gitti. Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Libya’da yaşanan süreci ele aldılar. 7 Ocak’ta İtalyan mevkidaşı Di Maio’yla İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. 8 Ocak’ta ise Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.