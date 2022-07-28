​Tatil köyü değil, okul bahçesi

5 ilçedeki 5 okul bahçesine kurulan portatif havuzlarda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilirken, isteyen çocuklar ise aquaparkta eğlencenin tadını çıkarıyor.

Bursa’nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7’den 70’e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde çocuklar için örnek bir projeyi devreye aldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesi kapsamında; Osmangazi’de İnönü Ortaokulu, Nilüfer’de Ahmet Uyar İlkokulu, Yıldırım’da Gülhanım Karasu İlkokulu, Mudanya’da İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu ve Gemlik’te Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra, aynı alanda çocukların yaz tatilini keyifli atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu.

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Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek proje kapsamında, uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Proje kapsamında yaklaşık 6 bin çocuğun yüzme sporuyla buluşması hedeflenirken, Yıldırım ilçesindeki Gülhanım Karasu İlkokulu bahçesi ise tam bir aquaparkı andırıyor.

Yüzme eğitime katılmak istemeyen çocuklar, kaydıraklı havuzlarda gönüllerince eğleniyor. Eğitim dönemi boyunca zaman zaman isteksiz geldikleri okullarına bu kez büyük bir istek ve heyecanla koşan çocuklar, okul bahçesinde tatilin tadını çıkarıyor.