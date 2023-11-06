Tavşanlı’da trafik kazası: Üç yaralı

Kazada her iki aracın sürücüsü ile 43 U 8908 plakalı otomobilde bulunan H.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112’ye haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 43 U 8908 plakalı otomobil sürücüsü İ.K. kazanın etkisi ile sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkartıldı.