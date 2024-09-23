TBMM Başkanı Kurtulmuş Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi: Finansal sistem bu şekliyle devam edemez

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen etkinlikte Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistem ortaya konulmaya başlanacağını söyledi. "Dünya sisteminin her alanda yetersizliği, çaresizliği ve fonksiyonsuzluğu" olduğunu belirten Kurtulmuş, "Var olan küresel finansal sistemin de bu şekliyle devam etmesi mümkün değildir." diye konuştu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.
"Barışı sağlayacak adımlar bakımından Türkiye, ciddi bir şekilde hareket etmektedir"
Kurtulmuş, dünyanın, yeni bir döneme girdiği sürecin başlangıcında olunduğuna işaret ederek, bu yeni dönemin başında, çok kutuplu bir dünyanın kurulmakta oluşunun yer aldığını söyledi.
Dünyada küresel ve bölgesel ölçekte çok sayıda yeni işbirliklerinin, yeni oluşumların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye olarak önümüzdeki dönemi, bu çok kutupluluğun gerektirdiği dirayetle yeniden kurmak, kendi milli menfaatlerimizi önceleyerek dünyanın birçok yerindeki ülkelerle kazan kazan prensibi içerisinde hareket etmek gibi bir stratejiyi izliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin önümüzdeki döneme ilişkin en temel bakış açılarından birisi, barışı ve istikrarı sağlamak, barış ve istikrar yoluyla da kalkınmayı sağlamaktır. Bu çerçevede hem bölgesel hem de küresel ölçekte barışı sağlayacak adımlar bakımından Türkiye, ciddi bir şekilde hareket etmektedir.
Bunun en somut örneği Rusya-Ukrayna arasında devam etmekte olan bu çatışmanın başından itibaren her iki ülkeyle de görüşebilen, her iki ülkeyle de müzakere masasında karşılıklı fikir alışverişlerini mümkün kılan neredeyse tek ülke, Türkiye'dir. Şunu da söylemek gerekirse, Dolmabahçe'deki görüşmelerde iki ülke arasındaki barış, neredeyse bir imzaya kalmıştı. Fakat bazı ülkeler savaşın bitmesini istemedikleri için ne yazık ki bugün, bu çatışma, gerilim, kriz, adına ne derseniz deyin devam etmektedir. Öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecektir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bütün bölgelerdeki gerilimlerde olduğu gibi Rusya-Ukrayna arasındaki bu gerilimde de bir an evvel adil ve kalıcı bir barışın olması için elimizden gelen her türlü arabuluculuğu ortaya koymaya çalışıyoruz."
"Karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, dünya sisteminin her alanda yetersizliği"
İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü saldırılara da işaret eden Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesinin, soykırım boyutlarını çoktan aşmış olan insanlık suçlarının, dünyada yeni bir dönemin bir an evvel inşa edilmesini zorlayan en temel etmenlerden birisi olduğunu vurguladı.
"Yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistem ortaya konulmaya başlanacak"
Türkiye-Rusya ilişkilerinin köklü, tarihi ve her alanda fiilen var olan bir ilişki olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Rusya ile her alanda sürdürülebilir, geliştirilebilir ilişkilerin bulunduğunu vurguladı.
Kurtulmuş, konuşmasının ardından iş adamlarıyla bir süre sohbet etti.