TBMM Başkanı Kurtulmuş Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi: Finansal sistem bu şekliyle devam edemez

Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla Rusya ve kurumlarına karşı yürütülmekte olan tek taraflı ambargonun ve birtakım yaptırım girişimlerinin, aslında uluslararası finans sistemini yapısal olarak bazı zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirten Kurtulmuş,

"Bu bile bize gösteriyor ki şu anda dünyada var olan küresel finansal sistemin de bu şekliyle devam etmesi mümkün değildir. Dünyada yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistemin arayışlarıyla ilgili çabalar çok daha net bir şekilde ortaya konulmaya, bu konuyla ilgili siyasi ve hatta ilmi tartışmalar da çok daha derinleştirilmeye başlanacaktır."