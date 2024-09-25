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TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya Federasyonu'nda hitap etti: BRICS'e üyelik gücümüzü artırır

TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya Federasyonu'nda hitap etti: BRICS'e üyelik gücümüzü artırır

Pınar Görgü
10:5125/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Foto: Arşiv)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Foto: Arşiv)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulun'da açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerini geliştirmekte olduğunu belirterek, "Önümüzdeki Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin BRICS'e üyeliği alternatif değil çeşitlilik olur" dedi. İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki gösteren Kurtulmuş, "BM kararlarını hiçe sayan, adaleti takmıyorum diyen İsrail'e dur deme vakti geldi. Uzun dönemli bir Filistin mücadelesi şimdi başlıyor. Özgür Filistin devleti mutlaka kurulacak. İşgalci unsurlar bölgeden sökülüp atılacaktır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Rusya ile son dönemlerde önemli ilişkiler gelişmektedir. İlişkilerini ciddi biçimde geliştirmektedir. Bu ilişkilerde iki ülkenin vizyoner liderleri, samimi arzularının da büyük katkısı var.


Dünyanın büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı dönemden geçiyoruz. Bu sorunların hepsine barış perspektifi ile bir takım çözümler üretmek mecburiyetindeyiz.


Yaşadığımız dönem tarihi bir gelişmeye şahitlik etmektedir.


Rusya Ukrayna krizi bölgesel bir kriz haline gelmiştir. Dolmabahçe'de iki ülke barışı gerçekleştirme noktasına gelmişti. Ancak krizin devam etmesini isteyenler bu savaşın bitmesini istemedi. Umarız yeniden bir barış masası kurulur. Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir müzakerenin sonuç alması mümkün değil.


"BRICS'e üyelik gücümüzü artırır"

Türkiye'nin BRICS'e üyeliği alternatif değil çeşitlilik olur.


BRICS'in yeni bir barışa öncü olacağını düşünüyoruz


"İsrail'e dur deme vakti gelmiştir"

Gazze'de bütün insanlık bir sınavla karşı karşıyadır. Bu soykırımda sessiz kalınıyor. Bu insanlık adına işlenmiş bir suçtur. Bu suça karşı çıkmak ve İsrail'i durdurmak mecburiyetindeyiz.


Rusya Ukrayna krizindeki kriz gelişme potansiyeli taşıyorsa bu insanlık suçları da yayılma potansiyeli seyretmekte.


Lübnan'da sivillere karlı işlenen suç insanlığın hayal edemeyeceği noktada. Bardak artık taşmıştır. BM kararlarını hiçe sayan, adaleti takmıyorum diyen İsrail'e dur deme vakti geldi. Bu sadece Filistinlilerin değil adaletten yana olan herkesin ortak sorunudur.


"Yaptırımların bedelini halklar ödüyor"

Rusya'ya karşı yaptırımları kabul etmiyoruz. Biz de bundan nasibimizi aldık. Yolculuğumuz 4 saati aştı. Bunu doğru bulmuyoruz. Yaptırımların bedelini halklar ödüyor.


Tek taraflı yaptırımlar beklenen hedeflere ulaşmamıştır. Bu yaptırımlar sonunda çıkış yolu bulunduğu ortadadır. Rusya'nın da alternatif yollar bulacağına inanıyoruz.,


Dünyadaki bu gelişmeler bizim için barıştan, insanlıktan yana olan kitleler için önemli sorumluluğu ortaya koymaktadır. Küresel sistem dünyayı taşıyamamaktadır. Dünyadaki kuruluşların dizayn edilmesi dünya barışı için önemli vazifedir. Dünyanın sadece siyasette küresel mimariye ihtiyacı yok aynı zamanda yeni bir küresel finansal sisteme ihtiyaç ver.


Benzerlikleri olan iki ülke parlamentosu olarak ilişkileri geliştirerek bu coğrafyada barış birlik beraberliğin temin edilmesi için gayret etmeliyiz.


Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. "BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?" açıklamasında bulundu. Batı'nın Gazze'deki İsrail soykırımına desteğine tepki gösteren Erdoğan, "Tavşana kaç, tazıya tut politikası izleniyor" dedi. Gazze'de insanlık ittifakının olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.


#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Rusya

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