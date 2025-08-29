TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' açıklaması: 'Çalışmalar yıl sonunda tamamlanacak'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Kurtulmuş, "Kardeşlik Komisyonu'nun büyük temsil gücü var. Herkesin görüşünü aldık. Türkiye'nin demokratik standartları iyileşecek" açıklamasında bulundu. 'Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak' diyen Kurtulmuş, "Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na katıldı. Meclis Tören Salonu'ndaki programda Kurtulmuş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Parlamento Haberleri Müdürü Sarp Özer’in sorularını yanıtladı.
Kardeşlik Komisyonu'nun büyük temsil gücü var. Herkesin görüşünü aldık. Türkiye'nin demokratik standartları iyileşecek.
Burada mühim olan, herkes kendi görüşünü dile getiriyor, şöyle bir algıya da kamuoyumuzun sahip olmaması lazım, komisyonda herkesin konuştuğu şey komisyonun aldığı bir karar değildir.
'Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak'
Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir.
Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek.
Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz.