TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Tarihimizin en ağır meselesi çözülecek

"Sürecin her safhasında hem fikirlerini çok açık bir şekilde dile getirdiler hem de sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sundular. Öncelikle şunu ifade etmek isterim; hakikaten Cumhuriyet tarihimizin en ağır meselesinin çözülmesi; silah, terör ve şiddet meselesinin çözülmesi için tarihi bir eşik aşılmıştır. Meclis komisyonu neredeyse ittifakla aldığı karar sonucunda rapor ortaya konulmuş ve raporun uygulanması içinde TBMM Genel Kurulu görev alacaktır. Öncelikle bu meselenin çözülebilmesi için karşılıklı iyi niyetin, samimi ve açık yürekliliğin fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Hem silahların bırakılması hem örgütün feshedilmesi hem de silah bırakan örgüt elemanlarının toplumla bütünleşmesinin sağlanması için çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye artık bu meseleyi geride bırakacaktır. Türkiye asla ve asla geriye dönmeyecektir. Bu kadar yol aldığımız ve çözüme yakın olduğumuz noktada siyaset olarak üstümüze düşeni yapacağız. Herkesin kendi yankı odasında konuşmasından daha değerli olan şey, herkesin ortak olarak ülkemizin geneline dönük olarak söz söylemesidir. Ben bunun da rapor ile birlikte başarıldığını düşünüyorum."