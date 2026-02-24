TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Tarihimizin en ağır meselesi çözülecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye komisyonunun hazırladığı rapora değinerek, "Tarihimizin en ağır meselesi çözülecek. Türkiye demokrasisi kazanacak." dedi. Çözüm için tarihi eşiğin aşıldığını ifade eden Kurtulmuş, Meclis'teki raporun atılacak adımların başlangıcı olduğunu söyledi. Tuncer Bakırhan ise, TBMM’de ilk kez 5 partinin ortak zeminde buluştuğunu ifade ederek, “100 yıllık bir meseleyi çözme sorumluluğu”na dikkat çekti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu açıklamasının ardından 'süreç yasaları' için harekete geçti.
Kurtulmuş, Ramazan sonrasında Meclis gündemine gelmesi gerektiğini vurguladığı düzenlemeler kapsamında bugün ve yarın siyasi partilere ziyaret edecek.
İlk ziyaretini bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapan Kurtulmuş son olarak ise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.
Hatimoğulları ve Bakırhan'ın Meclis'teki makamlarında yapılan ziyaretin ardından Kurtulmuş ve Bakırhan açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş yaptığı açıklamada komisyon sürecinde verdiği destekten ötürü DEM Parti'ye teşekkürlerini iletti.
DEM Parti'nin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağladığını ifade eden Kurtulmuş, "Cumhuriyet tarihinin en ağır meselesinin çözülmesi, şiddet, silah ve terör meselesinin çözülmesi için tarihi eşik aşılmıştır." dedi.
"Sürecin her safhasında hem fikirlerini çok açık bir şekilde dile getirdiler hem de sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sundular. Öncelikle şunu ifade etmek isterim; hakikaten Cumhuriyet tarihimizin en ağır meselesinin çözülmesi; silah, terör ve şiddet meselesinin çözülmesi için tarihi bir eşik aşılmıştır. Meclis komisyonu neredeyse ittifakla aldığı karar sonucunda rapor ortaya konulmuş ve raporun uygulanması içinde TBMM Genel Kurulu görev alacaktır. Öncelikle bu meselenin çözülebilmesi için karşılıklı iyi niyetin, samimi ve açık yürekliliğin fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Hem silahların bırakılması hem örgütün feshedilmesi hem de silah bırakan örgüt elemanlarının toplumla bütünleşmesinin sağlanması için çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye artık bu meseleyi geride bırakacaktır. Türkiye asla ve asla geriye dönmeyecektir. Bu kadar yol aldığımız ve çözüme yakın olduğumuz noktada siyaset olarak üstümüze düşeni yapacağız. Herkesin kendi yankı odasında konuşmasından daha değerli olan şey, herkesin ortak olarak ülkemizin geneline dönük olarak söz söylemesidir. Ben bunun da rapor ile birlikte başarıldığını düşünüyorum."
Bakırhan: İlk defa grubu bulunan 5 parti çeşitli konularda bir mutabakat sağladı
Kurtulmuş’un ardından konuşan Bakırhan, "Rapora ilişkin müştereklerimiz ve katılmadığımız başlıklar vardı. Onları da Sayın Başkanı’nın söylediği gibi açık bir şekilde kamuoyu ile paylaştık ve rapora da ekledik. Bunlar raporun önemsiz olduğu anlamına gelmez aksine TBMM’de ilk defa grubu bulunan 5 parti çeşitli konularda bir mutabakat sağladı. Biz bunu önemsiyoruz. Şimdi rapordaki ayrılıkları konuşma zamanı değil tam tersine bu müşterekleri büyütmek ve Türkiye demokrasisinin önünü açarak 100 yıllık bir meseleyi çözmek gibi tarihi bir sorumluluk üzerimizde duruyor. Kürt meselesinin çözümü aslında ülkemizin yalnızca bugününü değil önümüzdeki 100 yılını kurtarabilecek bir meseledir" dedi.